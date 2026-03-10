Trọng tài Việt Nam gây tranh cãi lớn, tuyển nữ Triều Tiên suýt bỏ trận

Tuyển nữ Trung Quốc thắng Triều Tiên 2-1

Ở trận đấu cuối cùng bảng B giải bóng đá nữ châu Á, tuyển nữ Triều Tiên đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Trung Quốc. Với kết quả này, Trung Quốc đã dẫn đầu bảng đấu với 9 điểm sau 3 trận.

Tình huống Kim Song Gyong đạp gầm giày vào đầu gối của Shao Ziqin (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, dư âm đằng sau trận đấu này vẫn khá nóng khi cả hai đội bóng đều phàn nàn về vấn đề trọng tài. Theo tờ 163 (Trung Quốc), trọng tài Lê Thị Ly đã có nhiều quyết định gây bất lợi cho đội bóng nước này.

Phút thứ 3, tiền đạo Kim Song Gyong của Triều Tiên đạp gầm giày vào đầu gối của Shao Ziqin bên phía Trung Quốc. Sau đó, trọng tài Lê Thị Ly chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ của Triều Tiên.

Tờ báo của Trung Quốc cũng chỉ ra một tình huống khác ở phút 84 khi trung vệ An Kuk Hyang của Triều Tiên có tình huống đánh nguội vào mặt Wang Shuang. Tuy nhiên, trọng tài Lê Thị Ly cũng chỉ rút thẻ vàng cho cầu thủ Triều Tiên.

Trước tình hình đó, tờ 163 bình luận: “Người hâm mộ cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên khiếu nại về vấn đề trọng tài. Bằng không, đội bóng đá nữ Trung Quốc có thể chịu bất lợi ở các vòng đấu tiếp theo”.

Trung vệ An Kuk Hyang có tình huống đánh nguội vào mặt cầu thủ Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Không chỉ tuyển nữ Trung Quốc, Triều Tiên cũng phản ứng dữ dội với trọng tài. Ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1, Trung Quốc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Zhang Chengxue căng ngang cho Wang Shuang đệm bóng vào lưới trống. Ban đầu, trọng tài Lê Thị Ly từ chối bàn thắng khi trọng tài biên phất cờ báo việt vị.

Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp, trọng tài người Việt Nam đã thay đổi quyết định khi xác định Zhang Chengxue không việt vị. Các cầu thủ Triều Tiên vây quanh phản đối trọng tài nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên.

Phía Triều Tiên tỏ ra tức giận và từ chối tiếp tục ra sân. Trọng tài Lê Thị Ly đã rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Ri Song Ho. “Vị vua áo đen” của Việt Nam cũng thổi còi kết thúc hiệp 1 dù vẫn còn thời gian bù giờ. Dù sao, sang hiệp 2, các cầu thủ nữ Triều Tiên vẫn trở lại thi đấu cho tới hết trận.

Tình huống VAR vào cuộc và xác định cầu thủ Trung Quốc không việt vị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Ri Song Ho tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi đã xem lại pha quay chậm và rõ ràng đó là tình huống việt vị. Chúng tôi không giữ được bình tĩnh và cảm xúc lấn át khi đối thủ được công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã động viên các cầu thủ bình tĩnh và tiếp tục trận đấu”.

Ngoài ra, HLV Ri Song Ho cũng đề cập tới việc trọng tài Lê Thị Ly thổi còi kết thúc trận đấu sớm. Dù trận đấu được bù giờ thêm 6 phút nhưng trọng tài người Việt Nam lại thổi còi ở 95 phút 19 giây, tức sớm 41 giây. HLV đội Triều Tiên nói: “Chúng tôi nỗ lực ghi bàn nhưng trọng tài lại kết thúc trận đấu sớm. Điều này thực sự không công bằng”.

Các cầu thủ nữ Triều Tiên từ chối thi đấu để phản đối trọng tài (Ảnh 163).

Trọng tài Lê Thị Ly sinh năm 1993. Bà được công nhận trọng tài FIFA từ năm 2019. Trong quá khứ, bà từng làm việc ở nhiều giải đấu trẻ cũng như vòng loại Olympic. Asian Cup 2026 là giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia đầu tiên ở châu lục mà bà được phân công bắt chính.