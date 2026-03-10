Kịch bản hy hữu khiến tuyển nữ Việt Nam phải bốc thăm để đi tiếp

Vào lúc 16h hôm nay (10/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng ở bảng C giải bóng đá nữ châu Á. Trước thềm trận đấu này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang ở trong tình thế cực khó.

Tuyển nữ Việt Nam có thể phải bốc thăm để xác định tấm vé đi tiếp (Ảnh: AFC).

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang đứng đầu bảng xếp hạng của các đội thứ ba với 3 điểm (hiệu số bàn thắng bại là 0), xếp trên Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -2) và Philippines (3 điểm, hiệu số -2).

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp nếu hòa Nhật Bản hoặc thất bại tối thiểu trước đối thủ này nhưng vẫn giữ được vị trí thứ ba bảng C. Tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ đi tiếp nếu thua với cách biệt 2 bàn và có tỷ số từ 1-3 trở lên trước Nhật Bản (giữ được vị trí thứ ba bảng C). Trong trường hợp thất bại với cách biệt quá 3 bàn, thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn bị loại.

Tuy nhiên, có khả năng kịch bản cực hiếm gặp là tuyển Việt Nam sẽ phải bốc thăm để xác định tấm vé đi tiếp. Đó là khi chúng ta thua 0-2 trước Nhật Bản và không nhận thêm bất kỳ thẻ phạt nào.

Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ ngang bằng mọi chỉ số với Philippines như hiệu số bàn thắng bại (2-4), số thẻ phạt (2 thẻ vàng). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ phải bốc thăm để xác định đội giành vé đi tiếp.

Bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

Đây là thử thách rất khó với tuyển nữ Việt Nam. Theo thống kê, trong 10 trận đối đầu gần nhất, “Những chiến binh sao vàng” đều thất bại trước Nhật Bản với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Điều đáng mừng là đội bóng xứ Mặt trời mọc đã giành vé đi tiếp nên có thể tung ra sân đội hình dự bị.

Phát biểu trước trận đấu với Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với tuyển nữ Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, đội bóng có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh.

Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này".

Liên quan tới cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết đang diễn ra căng thẳng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ không đặt quá nhiều sự chú ý vào kết quả của các trận đấu khác.

“Như chúng tôi đã chia sẻ trước đó, đội không quá quan tâm tới kết quả của các đội khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất,” HLV Mai Đức Chung khẳng định.