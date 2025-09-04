HLV Indonesia tuyên bố gây sốc khi đội nhà bị Lào cầm hòa

Cơ hội tham dự vòng chung kết U23 châu Á của U23 Indonesia bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị U23 Lào cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà vào tối 3/9. Trong bối cảnh chỉ có đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất ở vòng loại mới đủ điều kiện lọt vào vòng chung kết, U23 Indonesia không còn nhiều cơ hội.

HLV Gerald Vanenburg bị chỉ trích rất nhiều sau khi U23 Indonesia bị U23 Lào cầm chân với tỷ số 0-0 (Ảnh: AFC).

Để lách qua khe cửa hẹp, U23 Indonesia phải đánh bại U23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 9/9. Đó gần như là nhiệm vụ bất khả năng nhưng HLV Gerald Vanenburg vẫn tin điều đó xảy ra.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Hà Lan cho biết: “Trước hết, toàn đội cần phải thắng Macau với tỷ số đậm ở lượt trận thứ hai. Sau đó, chúng ta phải đánh bại Hàn Quốc. Nếu không thể thắng đậm Macau, U23 Indonesia sẽ gặp vấn đề lớn”.

Nói về điểm yếu của đội bóng, HLV Gerald Vanenburg chia sẻ: “Chúng ta có thể nói về khâu dứt điểm. Các cầu thủ dứt điểm quá tệ. Vấn đề không chỉ nằm ở việc tận dụng cơ hội và ghi bàn, mà chúng tôi còn chưa sẵn sàng để đánh bại đối thủ ngày hôm nay. Vấn đề nằm ở chính U23 Indonesia”.

U23 Indonesia có nguy cơ lớn không thể tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: CNN Indonesia).

Trong khi đó, tiền đạo Rafael Struick đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: “Chúng tôi đã làm những gì thực hành trong buổi tập. Toàn đội cố gắng kiểm soát bóng và kiên nhẫn. Thế nhưng, chúng tôi gặp vấn đề ở khu vực 1/3 sân đối phương. Các cầu thủ chạm bóng hoặc tung ra những đường chuyền không tốt. Điều này gây ảnh hưởng tới quá trình triển khai bóng.

Có lẽ, chúng tôi cần thêm chút may mắn nữa để có bàn thắng. Thật không may, điều đó không xảy ra vào hôm nay. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng”.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Indonesia sẽ đối đầu với U23 Macau vào lúc 19h30 ngày 6/9.