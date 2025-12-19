Giành HCV SEA Games, U22 Việt Nam được thưởng lớn, về nước chiều nay

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam một tỷ đồng, sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan trong trận tranh HCV SEA Games 33 tối qua (18/12).

U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về phía một nhà tài trợ của VFF, nhà tài trợ này cũng thưởng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik 500 triệu đồng, cho chiến thắng trong trận chung kết trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Trước đó, VFF từng thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam 600 triệu đồng cho thành tích vào bán kết. Còn sau khi đội thắng U22 Malaysia ở bán kết và giành quyền vào chung kết, đội được thưởng thêm 500 triệu đồng.

Tổng cộng, VFF thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam 2,1 tỷ đồng tại SEA Games 33. Còn với nhà tài trợ của VFF, ngoài số tiền 500 triệu đồng công bố thưởng cho đội sau khi giành HCV, nhà tài trợ này từng tặng 500 triệu đồng cho hai đội bóng đá nam nữ Việt Nam trước SEA Games.

U22 Việt Nam đã được thưởng tổng cộng 2,1 tỷ đồng từ VFF và 750 triệu đồng từ một nhà tài trợ của VFF tại SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận được 250 triệu đồng từ nhà tài trợ nói trên trước khi dự SEA Games. Tổng cộng, đội nhận được 750 triệu đồng từ nhà tài trợ này. Cộng với số tiền 2,1 tỷ đồng từ VFF, U22 Việt Nam đã có 2,85 tỷ đồng.

Chưa hết, đội sẽ nhận được tiền thưởng giành cho HCV SEA Games theo quy định của ngành thể thao. Số tiền này là 45 triệu đồng/HCV: Ban tổ chức SEA Games trao cho U22 Việt Nam bao nhiêu HCV thì số tiền 45 triệu đồng này sẽ nhân lên tương ứng với số HCV đấy.

Cũng theo thông tin từ phía đội tuyển U22 Việt Nam, đội sẽ về nước từ trưa nay (19/12). Đội sẽ được chia thành hai nhóm, nhóm đầu tiên rời Bangkok (Thái Lan) từ 12h20, nhóm thứ hai rời Bangkok từ lúc 15h55. Cả hai nhóm đều về sân bay Nội Bài (Hà Nội).