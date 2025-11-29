Xác định các cặp đấu tứ kết World Cup futsal nữ: Brazil chạm trán Nhật Bản

Lịch thi đấu vòng tứ kết Ngày 1/12 17h00, Argentina – Colombia 19h30, Tây Ban Nha – Morocco Ngày 2/12 17h00, Bồ Đào Nha – Italy 19h30, Brazil – Nhật Bản

Trong ngày 29/11, tại bảng C, Nhật Bản có chiến thắng rất đậm 9-0 trước Tanzania. Chiến thắng này đưa đội tuyển futsal nữ Nhật Bản vào tứ kết, với tư cách đội nhì bảng C.

Nhật Bản giành quyền vào tứ kết World Cup (Ảnh: FIFA).

Đứng đầu bảng đấu này là Bồ Đào Nha. Đội bóng châu Âu thắng đậm New Zealand đến 10-0 trong buổi tối 29/11. Bồ Đào Nha xếp nhất bảng với thành tích 3 trận toàn thắng.

Trong khi đó, ở bảng D, Italy thắng Iran 3-1 ở loạt trận chiều 29/11. Với 3 điểm giành được trước Iran, Italy loại chính đội bóng châu Á ra khỏi vòng tứ kết.

Đội tuyển futsal nữ Italy xếp nhì bảng D, dưới Brazil. Các vũ công samba thắng Panama 9-0 trong buổi tối 29/11. Brazil xếp đầu bảng D sau 3 trận toàn thắng, họ sẽ đụng độ Nhật Bản ở tứ kết.

Đối thủ của Nhật Bản ở tứ kết là Brazil (Ảnh: FIFA).

Điều đáng chú ý, Brazil là đội bóng được đánh giá mạnh nhất thế giới vào lúc này. Còn Nhật Bản, về lý thuyết, hiện là đội bóng mạnh nhất châu Á. Đội tuyển futsal nữ Nhật Bản cũng là đại diện duy nhất của châu Á, còn sót lại tại World Cup futsal nữ lần thứ nhất năm 2025.

Ở các cặp tứ kết khác, Argentina đối đầu với đội bóng láng giềng Colombia, Italy gặp Bồ Đào Nha.

Còn Tây Ban Nha chạm trán Morocco ở tứ kết. Morocco cũng là đại diện duy nhất của châu Phi còn hiện diện tại World Cup năm nay. Các cặp đấu tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/12, tại Philippines.