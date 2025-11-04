Chuyên gia: “FAM không thể đổ lỗi cho người môi giới cầu thủ nhập tịch”

Tối qua (3/11), Ủy ban Kháng cáo FIFA đã chính thức xác nhận FAM vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả và gian lận. Quyết định này đã gây chấn động lớn trong giới bóng đá Malaysia.

Cơ quan bóng đá thế giới buộc FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 11,5 tỉ đồng) vì sai phạm hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui, và Hector Hevel, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Chuyên gia bóng đá Malaysia, Effendi Jagan Abdullah kêu gọi FAM nên đứng ra nhận trách nhiệm (Ảnh: NTS).

Án phạt đã làm bùng lên một cuộc tranh luận trong giới bóng đá Malaysia, nhằm xác định chính xác người phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc giám sát toàn bộ quá trình lập hồ sơ gian lận. Dư luận nước này đang đòi hỏi sự minh bạch và một câu trả lời rõ ràng từ FAM về sai phạm nghiêm trọng kể trên.

Theo ông Effendi Jagan Abdullah, Giám đốc điều hành của Action Football Asia Sdn Bhd và là chuyên gia bóng đá người Malaysia, trách nhiệm thẩm định hồ sơ cầu thủ nhập tịch phải thuộc về FAM, chứ không phải người môi giới.

Effendi giải thích: "Các đại lý bóng đá được FIFA cấp phép và phải tuân theo những hướng dẫn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, FAM có trách nhiệm tiến hành kiểm tra lý lịch phù hợp khi cầu thủ được giới thiệu".

Ông nhấn mạnh rằng: "Cần phải có sự thẩm định kỹ lưỡng trước khi FAM nộp đơn lên FIFA. Nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào từ người giới thiệu, FAM hoàn toàn có thể khiếu nại lên FIFA, và FIFA sẽ có những hành động thích hợp".

Phát ngôn của Effendi một lần nữa khẳng định rõ ràng việc FAM đã có sự lơ là nghiêm trọng trong trách nhiệm thẩm định hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Việc thiếu sự kiểm tra kỹ lưỡng này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến án phạt nặng nề từ FIFA, làm tổn hại đến tài chính và hình ảnh của bóng đá quốc gia này.