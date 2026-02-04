Báo Indonesia dự đoán về án phạt của Malaysia trước tuyển Việt Nam

“Phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) về trường hợp của Malaysia nhiều khả năng sẽ được đưa ra trước trận đấu then chốt giữa đội tuyển quốc gia nước này với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra vào ngày 31/3.

Malaysia có thể chịu án phạt trước trận gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Trong trường hợp CAS đưa ra quyết định bất lợi cho FAM, đội tuyển Việt Nam có thể được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thắng trong trận đấu lượt đi, qua đó làm thay đổi cục diện cuộc đua giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027”, tờ Super Ball bình luận về án phạt với Malaysia.

Tờ báo của Indonesia dẫn lời luật sư thể thao Nik Erman Roseli cho rằng CAS nhiều khả năng sẽ sớm đưa ra phán quyết liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), thậm chí trước thời điểm phiên điều trần trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới.

Ông Nik Erman Roseli nhận định FAM vẫn đang đối mặt với nguy cơ phải nhận án phạt nghiêm khắc hơn so với những gì từng được đề cập trước đó. Theo ông, CAS không nhất thiết phải chờ đến sau phiên điều trần mới công bố kết luận cuối cùng.

Vị luật sư này cho biết: “Tôi tin rằng phán quyết có thể được đưa ra vào một thời điểm khác, không nhất thiết là sau ngày 26/2. Thông thường, quyết định sẽ được hoãn lại để các trọng tài có thời gian thảo luận và hoàn thiện lập luận”.

Malaysia có thể chịu án phạt nặng nếu kháng cáo thất bại ở CAS (Ảnh: FAM).

Vụ việc xoay quanh cáo buộc làm giả hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép Malaysia được cho là bắt nguồn từ những yếu kém trong công tác quản lý của FAM. Theo ông Nik Erman, dưới góc nhìn của FIFA, đây là hệ quả trực tiếp của việc điều hành thiếu chặt chẽ.

Ông nhấn mạnh: “Xét từ quan điểm của FIFA, vấn đề hồ sơ giả mạo này là hậu quả của sự quản lý yếu kém từ phía FAM. Nếu tình trạng này tiếp diễn, FIFA hoàn toàn có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn”.

Hiện tại, FAM đang được điều hành tạm thời bởi Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, trong khi AFC đã tham gia đánh giá toàn diện các hoạt động quản lý. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết quá trình này sẽ cần nhiều thời gian.

“Đội ngũ của AFC cần ít nhất ba tháng để tiến hành đánh giá toàn diện toàn bộ hệ thống quản lý của FAM”, ông Windsor Paul John nói.

Tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia hiện vẫn dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận, giành trọn 15 điểm. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm.

Theo quy định của AFC, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027. Để nuôi hy vọng đi tiếp, đội tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn trong trận đối đầu trực tiếp.

Cuộc chạm trán giữa hai đội dự kiến diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3. Cục diện bảng đấu và tấm vé dự Asian Cup 2027 vì thế đang trở nên đặc biệt khó lường.