Báo Malaysia so sánh đẳng cấp Xuân Son với 3 cầu thủ nhập tịch gian lận

Vào lúc 19h30 hôm nay (5/2), CLB Nam Định sẽ đón tiếp Johor Darul Ta'zim trên sân nhà Thiên Trường ở lượt trận cuối cúp C1 Đông Nam Á. Đây là cuộc so tài rất đáng mong đợi giữa hai đội bóng đứng đầu bảng B.

Xuân Son thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng ở CLB Nam Định (Ảnh: CLB Nam Định).

Trước trận đấu này, CLB Nam Định đã chắc chắn có vé đi tiếp sau 4 trận toàn thắng. Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim cũng chỉ cần một trận hòa là hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Đáng chú ý, trận đấu này chứng kiến màn so tài giữa Xuân Son và 3 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bên phía Johor Darul Ta'zim.

Tờ Stadium Astro đã nói về màn so tài đáng mong đợi này: “Trong quá khứ, Xuân Son từng bày tỏ mong muốn “trả món nợ” sau thất bại 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở trận vòng loại Asian Cup hồi tháng 6 năm ngoái.

Không cần chờ tới khi đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào tháng 3, Xuân Son sẽ đối đầu với ba cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, những người đang khoác áo Johor Darul Ta'zim.

Ba cầu thủ này từng bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) treo giò từ tháng 9 năm ngoái do cáo buộc làm giả giấy tờ. Dẫu vậy, sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) quyết định tạm hoãn án phạt, cả ba hiện đã đủ điều kiện trở lại khoác áo Johor Darul Ta'zim.

Xuân Son từng gây ấn tượng mạnh khi giành giải Vua phá lưới AFF Cup 2024 nhưng ba cầu thủ Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều chứng minh đẳng cấp khi giúp Malaysia giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam. Vì vậy, màn so tài giữa hai bên trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết”.

Joao Figueiredo trở lại khoác áo Johor Darul Ta'zim trong thời gian CAS tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm (Ảnh: JDT).

Trong khi đó, tờ Makan Bola (Malaysia) đặt hai CLB Nam Định và Johor Darul Ta'zim lên bàn cân. Họ bình luận: “Trận đấu hai CLB Nam Định vs Johor Darul Ta'zim sẽ là màn so tài giữa hai đội bóng hàng đầu của Việt Nam và Malaysia, khi cả hai hiện đều đang cạnh tranh ngôi đầu bảng để giành vé vào bán kết.

Johor Darul Ta'zim hành quân tới Việt Nam với mục tiêu giành trọn 3 điểm, trong khi CLB Nam Định chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ vững ngôi đầu bảng B.

Dựa trên thành tích 5 trận gần nhất, cả Nam Định lẫn Johor Darul Ta'zim đều đang đạt phong độ rất cao khi chưa để thua trận nào và thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng. CLB Nam Định ghi được 21 bàn thắng trong 5 trận gần đây, bao gồm các chiến thắng trước Lion City Sailors (3-0), Bangkok United (4-1), Eastern SC (9-0), Shan United (3-0) và trận hòa 2-2 với Thanh Hóa.

Johor Darul Ta'zim cũng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối tại các trận đấu ở Malaysia khi ghi 21 bàn thắng, lần lượt đánh bại Kuching City (2-1), PDRM (10-0 và 1-0), Shan United (3-0) cùng Imigresen (5-0).

Hai tiền đạo Bergson và Xuân Son được xem là nhân vật trung tâm giúp hai CLB có thành tích ghi bàn khủng khiếp. Màn so tài của hai tiền đạo hàng đầu giải đấu hứa hẹn sẽ làm tăng thêm sức nóng cho cuộc đối đầu giữa hai CLB này”.