Động thái của Malaysia để tránh án phạt từ FIFA

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Mohammed Taufiq Johari, cho biết FAM là cơ quan quản lý và điều hành bóng đá cao nhất của nước này, chịu trách nhiệm giám sát và tổ chức các giải đấu trong nước.

Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, khẳng định Chính phủ sẽ không can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào hoạt động của FAM (Ảnh: NST).

Hoạt động của FAM phải tuân thủ các điều lệ của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong đó đề cao các nguyên tắc về tính độc lập của tổ chức, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị bóng đá.

Theo ông, Bộ Thanh niên và Thể thao, thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao, luôn khuyến khích các tổ chức thể thao, trong đó có FAM, áp dụng các chuẩn mực quản trị tốt, phù hợp với Luật Phát triển Thể thao. Vì lẽ đó, Chính phủ Malaysia sẽ không có bất kỳ hành vi can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào việc lựa chọn nhân sự của FAM sau khi toàn bộ lãnh đạo cũ từ chức.

Ông Mohammed Taufiq Johari nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ Thanh niên và Thể thao trong vấn đề tái thiết FAM được định hướng bởi nguyên tắc tôn trọng tính tự chủ của thể thao quốc tế”.

Bộ trưởng Mohammed Taufiq dẫn Điều 5 của Hiến chương Olympic, trong đó khẳng định quyền và nghĩa vụ về tính tự chủ của các tổ chức thể thao. Theo nguyên tắc này, các tổ chức thể thao phải được vận hành độc lập, không chịu sự can thiệp của Chính phủ, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến quản trị, cơ cấu tổ chức và việc lựa chọn ban lãnh đạo.

Nguyên tắc này cũng phù hợp với Điều 15(c) trong Điều lệ FIFA, quy định các hiệp hội thể thao phải hoàn toàn độc lập và không chịu bất kỳ hình thức can thiệp nào từ phía Chính phủ.

Bóng đá Malaysia đang ở trong quá trình tái thiết khi toàn bộ lãnh đạo của FAM vừa từ chức (Ảnh: Getty).

Ông Mohammed Taufiq đưa ra phát biểu trên trong văn bản trả lời chất vấn tại Quốc hội, nhằm phản hồi câu hỏi của nghị sĩ Mohd Nazri Abu Hassan về cách thức Bộ Thanh niên và Thể thao bảo đảm FAM cũng như các giải đấu trong nước được điều hành một cách minh bạch, không xung đột lợi ích và có trách nhiệm với người hâm mộ cũng như cầu thủ.

Bộ trưởng cho biết thêm, Văn phòng Ủy viên Thể thao hiện đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm tăng cường năng lực quản trị cho các tổ chức thể thao ở mọi cấp độ. Các chương trình này bao gồm khóa đào tạo quản lý tổ chức thể thao, chương trình vận động về quản trị và liêm chính, ngày hội tương tác với công chúng, các chương trình thúc đẩy vai trò phụ nữ trong thể thao, cùng các buổi đối thoại công khai với các tổ chức thể thao.

Những sáng kiến này cũng được áp dụng trong lĩnh vực bóng đá, nhằm bảo đảm quá trình phát triển của môn thể thao mũi nhọn này không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề và thách thức hiện nay.