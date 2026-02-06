7 cầu thủ nhập tịch gian lận có nguy cơ bị tước quốc tịch Malaysia

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli đã đặt câu hỏi liệu giới chức Malaysia có buộc phải áp dụng biện pháp cứng rắn, bao gồm khả năng tước quốc tịch của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, tương tự như những gì Timor Leste từng thực hiện trước đây.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia có nguy cơ bị tước quốc tịch (Ảnh: FAM).

Theo ông Nik Erman, Timor Leste từng hủy hộ chiếu của 9 cầu thủ sau khi quốc gia này bị cấm tham dự Asian Cup 2023 do sử dụng giấy tờ giả, bao gồm cả giấy khai sinh không hợp lệ.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang trong quá trình kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Trước đó, họ đã thừa nhận có sai sót trong việc nộp hồ sơ liên quan.

Sự thừa nhận này được cho là sẽ trở thành bằng chứng bất lợi, khiến cơ quan quản lý bóng đá Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ lập trường của mình trước CAS.

Ông Nik Erman đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có chứng kiến Malaysia áp dụng biện pháp tương tự, tức là hủy hộ chiếu của các cầu thủ liên quan hay không?”.

Luật sư này nhấn mạnh rằng những tranh cãi xoay quanh FAM hiện nay không còn đơn thuần là câu chuyện thể thao, mà đã vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ, liên quan trực tiếp đến vấn đề thượng tôn pháp luật và tình trạng quốc tịch, những vấn đề mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua trước trận tái đấu gặp đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Ông cũng đặt dấu hỏi về cơ sở pháp lý trong việc cấp quốc tịch cho 7 cá nhân nói trên, khi họ bị cho là không có dòng máu Malaysia và không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Hiến pháp Liên bang.

“Ngay cả khi bộ trưởng sử dụng quyền quyết định đặc biệt để phê duyệt quốc tịch, liệu điều đó có thực sự hợp lý và thỏa đáng?”, ông Nik Erman nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, luật sư Nik Erman cho rằng vụ việc còn tiềm ẩn yếu tố hình sự liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc dường như chỉ đang được xem xét dưới góc độ thể thao, trong khi các khía cạnh về hình sự và quốc tịch lại chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

“Đây là điều đáng buồn, bởi các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến pháp luật và quyền công dân đang bị bỏ ngỏ”, ông kết luận.

Theo lịch, đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở trận đấu quyết định tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, ông Nik Erman dự đoán CAS và AFC sẽ ra án phạt với bóng đá Malaysia trước thời điểm đó.