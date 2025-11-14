Công nghệ mới của FIFA lần đầu xuất hiện ở sân Thống Nhất

Trận đấu giữa CLB bóng đá nữ TPHCM và Stallion Laguna FC là trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League) 2025-2026. Chính vì thế, đây là trận cầu chính thức, có quy mô lớn.

Công nghệ FVS tương tự như công nghệ VS trong môn futsal (Ảnh: Getty).

Một công nghệ mới, được FIFA đưa vào áp dụng lần đầu ở sân chơi này, đó là công nghệ Football Video Support (FVS). Đây là công nghệ tương tự như VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài), nhưng có quy mô nhỏ hơn. Thế nên, công nghệ này vẫn được giới bóng đá gọi tắt là mini VAR.

Về cơ bản, công nghệ mới FVS giống VAR ở điểm, nó dùng để phân định các tình huống tranh cãi về có bàn thắng hay không có bàn thắng? Có phạt đền hay không có phạt đền? Có nên sử dụng thẻ đỏ hay không nên sử dụng? Trọng tài có rút nhầm thẻ hay không?

Còn điểm khác biệt giữa công nghệ FVS với công nghệ VAR nằm ở điểm, trong các trận đấu có sử dụng FVS, mỗi đội chỉ có một lượt được yêu cầu trọng tài xem lại những tình huống nói trên, trong một hiệp, chứ không phải tình huống xem lại được áp dụng ở mọi thời điểm có tranh cãi như sử dụng VAR.

CLB bóng đá nữ TPHCM (áo đỏ) thắng đội bóng Philippines Stallion Laguna tại Cúp C1 châu Á diễn ra tối qua (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Công nghệ FVS giống như công nghệ VS được áp dụng trong môn futsal, nay được mở rộng ra với môn bóng đá sân cỏ.

Công nghệ này được FIFA áp dụng cho các giải đấu quan trọng, nhưng có kinh phí không quá lớn, như Cúp C1 bóng đá nữ châu Á.

CLB bóng đá nữ TPHCM đã được trải nghiệm công nghệ mới này. Ở phút 81 của trận TPHCM gặp Stallion Laguna FC, đội khách yêu cầu trọng tài xem lại tình huống mà họ cho rằng hậu vệ đội nữ TPHCM phạm lỗi trong khu vực cấm địa.

Tuy nhiên, sau khi xem lại FVS, trọng tài cho rằng hậu vệ của CLB bóng đá nữ TPHCM không hề phạm lỗi, không có phạt đền cho Stallion Laguna FC. Đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm vẫn bảo toàn được chiến thắng chung cuộc 1-0.