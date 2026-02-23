Sao nhập tịch Malaysia có động thái bất ngờ khi gặp tuyển Việt Nam

Sau khi được FIFA tạm thời gỡ bỏ án treo giò, cầu thủ nhập tịch gian lận Gabriel Palmero dần tìm lại phong độ trong màu áo CLB mới Kuching City. Trước đó, cầu thủ này đã bị CLB Tenerife chấm dứt hợp đồng vì bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 1 năm.

Gabriel Palmero sẵn sàng khoác áo đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).

Khi được hỏi về cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, Gabriel Palmero cho biết anh đang nỗ lực tập luyện mỗi ngày để đảm bảo thể trạng và phong độ tốt nhất nếu được triệu tập. Cầu thủ gốc Tây Ban Nha tuyên bố sẵn sàng ra sân, bất chấp việc chịu án phạt bổ sung từ FIFA.

Gabriel Palmero chia sẻ: “Chắc chắn rồi. Tôi sẵn sàng ra sân đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tôi luôn tiếp tục cố gắng và làm việc chăm chỉ, và dĩ nhiên tôi đã sẵn sàng”.

Bất chấp những vấn đề trước đó, anh nhấn mạnh mối quan hệ giữa mình với các đồng đội ở đội tuyển quốc gia cũng như HLV trưởng Peter Cklamovski vẫn rất tốt và hai bên duy trì liên lạc thường xuyên.

Cầu thủ gốc Tây Ban Nha nói thêm: “Vâng, tôi luôn giữ liên lạc với họ (các cầu thủ đội tuyển). Tôi vẫn thường xuyên trao đổi, có nói chuyện với Safawi Rasid và Noaa Laine, họ là những người bạn rất tốt của tôi.

Tôi đã nói chuyện với HLV Peter Cklamovski vài tuần trước và mối quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết. Ông ấy là một người rất tốt và là một HLV chuyên nghiệp. Tôi luôn duy trì sự kết nối chặt chẽ với ông ấy”.

Gabriel Palmero trong màu áo đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).

Theo tờ Makan Bola, việc Gabriel Palmero có đủ điều kiện khoác áo Harimau Malaya hay không sẽ phụ thuộc vào phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), dự kiến được đưa ra vào ngày 26/2.

Hiện tại, Malaysia dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm. Họ sẽ làm khách trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng để quyết định tấm vé tham dự vòng chung kết cúp châu Á. Đội tuyển Việt Nam cần phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp.