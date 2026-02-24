Nếu được xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ áp sát top 100 FIFA

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) sẽ có phiên điều trần với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, vào ngày 26/2 tới đây. Sau đó, CAS sẽ ra phán quyết chính thức về bóng đá Malaysia.

Theo nhận định của luật sư thể thao Nick Erman và theo quan điểm của truyền thông Đông Nam Á, khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thành công rất thấp.

Người hâm mộ mong chờ Đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia (Ảnh: NST).

Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Malaysia bị tước chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6/2025, thuộc lượt đi vòng loại thứ 3 Asain Cup 2027. Thay vào đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ được xử thắng 3-0.

Đội tuyển Việt Nam thay vì bị trừ 13,99 điểm cho trận thua nói trên, sẽ được trả lại số điểm này, đồng thời được cộng thêm khoảng 11 điểm. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm khoảng 24,9 điểm, cho trận đấu với Malaysia ngày 10/6/2025.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 1.189,51 điểm, xếp hạng 108 thế giới. Nếu có thêm 24,9 điểm nói trên, chúng ta sẽ có 1.214,41 điểm. Với số điểm này, chúng ta sẽ vượt lên trên đội tuyển Kyrgyzstan (1.201,22 điểm), xếp hạng 103 thế giới.

Cũng với số điểm 1.214,41, đội tuyển Việt Nam sẽ cách không xa so với các đội Luxembourg (hạng 102 với 1.218,91 điểm), Mozambique (hạng 101 với 1.224,31 điểm) và Tajikistan (hạng 100 với 1.224,93 điểm).

Đội tuyển Việt Nam sẽ thăng hạng mạnh mẽ, nếu được xử thắng Malaysia ở trận đấu ngày 10/6/2025 (Ảnh: T.H).

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 và trận lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, gặp Malaysia ngày 31/3. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, trận giao hữu với Bangladesh sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), còn trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong cả hai trận đấu này rất cao (đặc biệt là trong trường hợp đội tuyển Malaysia bị xử thua trận lượt đi vào ngày 10/6/2025 và bị xuống tinh thần), nên đội tuyển Việt Nam có thể tăng điểm đáng kể sau hai trận đấu này.

Tổng cộng, nếu thắng cả hai trận gặp Bangladesh và Malaysia, đội tuyển Việt Nam có thể có thêm hơn 10 điểm nữa, giúp cho điểm số của chúng ta sau những trận đấu thuộc FIFA Days (những ngày các đội tuyển trên khắp thế giới làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch FIFA) tháng 3, tăng lên trên mức 1.224 điểm.

Nếu điều đó xảy ra, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ ở rất gần top 100 thế giới, thậm chí trở lại với top 100, nếu như các đối thủ xếp ngay trên chúng ta là Luxembourg, Mozambique và Tajikistan thi đấu không như ý ở những ngày FIFA Days vào tháng sau.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam nằm trong top 100 thế giới là hồi tháng 1/2024. Trước Asian Cup 2023 (thực chất diễn ra đầu năm 2024), chúng ta ở hạng 94 thế giới. Nhưng sau 3 trận thua ở vòng bảng giải đấu này (trước Nhật Bản, Indonesia và Iraq), đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier (người Pháp) rơi xuống vị trí 105 thế giới.