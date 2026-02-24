Bóng đá Malaysia nhận thêm tin xấu giữa bê bối cầu thủ nhập tịch

Truyền thông Malaysia cho hay, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bất ngờ hủy bỏ một số giải đấu thường niên trong nước, thuộc hệ thống thi đấu quốc gia của Malaysia.

Ba giải đấu bị FAM hủy bỏ trong năm 2026 gồm Cúp futsal Malaysia, giải vô địch U19 futsal quốc gia và giải bóng đá bãi biển Malaysia.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari cho biết tạm dừng cấp ngân sách thường niên cho chương trình đào tạo trẻ Malaysia (Ảnh: NST).

Trang Arena Sukan của Malaysia đưa tin: “Việc hủy bỏ ba giải đấu này, trong đó có hai giải futsal truyền thống, gây sốc cho người hâm mộ bóng đá Malaysia”.

Trong khi đó, tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “Những giải đấu bị hủy bỏ trong năm 2026 của bóng đá Malaysia không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển bóng đá trẻ của quốc gia”.

“Chính vì thế, quyết định đột ngột từ FAM, trong việc hủy bỏ 3 giải Cúp futsal Malaysia, giải vô địch U19 futsal quốc gia và giải bóng đá bãi biển quốc gia, được xem là dấu hiệu cho thấy những khó khăn rất lớn đang diễn ra phía sau hậu trường bóng đá Malaysia”, tờ Bola Sport bình luận thêm.

Các bên không nói rõ lý do dẫn đến việc FAM hủy bỏ một số giải đấu trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia, nhưng có nhiều suy đoán cho rằng đây là quyết định đến từ khó khăn về mặt tài chính.

Bê bối cầu thủ nhập tịch bị nghi sử dụng hồ sơ giả khiến bóng đá Malaysia khó khăn về tài chính (Ảnh: Bola Sport).

Kể từ sau khi bóng đá Malaysia xuất hiện bê bối cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả, từ tháng 9/2025, một số nhà tài trợ lớn của FAM đã rút lui, cắt tài trợ. Ngoài ra, nguồn ngân sách của chính phủ Malaysia dành cho các hoạt động của FAM đã bị cắt giảm đáng kể.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari tuyên bố tạm dừng cấp ngân sách 18 triệu ringgit (khoảng 121 tỷ đồng) hàng năm, vốn dành cho Chương trình phát triển bóng đá quốc gia Malaysia (NFDP), cho đến khi FAM ổn định.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times cho biết: “Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Taufiq Johari cho biết sẽ không có khoản tiền 18 triệu ringgit nào được chi cho NFDP, cho đến khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia giải quyết được khủng hoảng”.

“Mặc dù Bộ Thanh niên và Thể thao đã chuyển giao quyền kiểm soát kỹ thuật cho FAM hồi tháng trước, với việc bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển U23 Malaysia Ong Kim Swee làm giám đốc kỹ thuật NFDP, nhưng cơ cấu quản trị và giám sát vẫn không thay đổi”, tờ New Straits Times viết thêm.

Việc cơ quan chủ quản “khóa sổ” tài chính khiến cho bóng đá Malaysia khó khăn thật sự về mặt kinh phí. Đứng trước bê bối cầu thủ nhập tịch bị nghi sử dụng hồ sơ giả, Ban chấp hành FAM đã từ chức đồng loạt hồi cuối tháng 1. Liên đoàn Bóng đá Malaysia hiện không có người lèo lái.

Đặt trường hợp FAM thua kiện FIFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) sau đây ít ngày, mọi thứ với bóng đá Malaysia có thể còn tệ hơn nữa.