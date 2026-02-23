Báo Indonesia chỉ ra vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam khi gặp Malaysia

Vào ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp.

Tiến Linh đang gặp vấn đề thể trạng (Ảnh: Minh Quân).

Trước thềm trận đấu, tờ Super Ball cho rằng hàng công chính là vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này bình luận: “Những chiến binh Sao Vàng phải được cải thiện cả về hiệu suất lẫn độ sắc bén.

V-League đã bước vào giai đoạn giữa mùa, chưa có tiền đạo nội nào góp mặt trong Top 15 chân sút hàng đầu giải đấu. Chỉ hai cầu thủ nội lọt vào danh sách ghi bàn nhiều nhất là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (5 bàn) và Đỗ Hoàng Hên (4 bàn).

Điều này phần nào phản ánh thực tế rằng tuyển Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào tuyến giữa, thiếu sự sắc bén trên hàng công.

Mối lo lớn nhất lúc này nằm ở tình trạng của Tiến Linh. Tiền đạo sinh năm 1997 tái phát chấn thương cũ. Thể trạng không đảm bảo khiến anh không chỉ đánh mất cảm giác bóng mà còn suy giảm sự tự tin.

Khi không đạt thể trạng tốt nhất, Tiến Linh gặp khó trong việc phát huy bản năng săn bàn, vốn là điểm mạnh lớn nhất của anh. Nếu không kịp bình phục trước trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik sẽ mất đi trung phong giàu kinh nghiệm nhất của mình.

Trong khi đó, chân sút nhập tịch Xuân Son, người từng gây ấn tượng với 7 bàn sau 4 trận ở AFF Cup 2024, đang cho thấy dấu hiệu chững lại. Hai trận gần nhất, anh không ghi bàn, thậm chí sút hỏng quả phạt đền quyết định ở những phút cuối trận gặp CLB Thanh Hóa, khiến đội nhà thất bại.

Sau 10 tháng điều trị chấn thương, Xuân Son thể hiện phong độ thiếu ổn định là điều có thể hiểu được. Lịch thi đấu dày đặc ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục cũng bào mòn thể lực của tiền đạo này. Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm, mà còn ở nền tảng thể lực và sức bền thi đấu.

Xuân Son chưa đạt phong độ tốt nhất khi trở lại từ chấn thương (Ảnh: Mạnh Quân).

Một lựa chọn khác là Đình Bắc, Vua phá lưới gần đây của giải U23 châu Á. Sự tự tin có được từ sân chơi châu lục có thể tiếp thêm động lực cho tiền đạo trẻ. Tuy nhiên, Đình Bắc cũng đối diện nguy cơ quá tải và chấn thương vì mật độ thi đấu liên tục.

Việc đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ trong trận cầu áp lực cao như gặp Malaysia đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng từ ban huấn luyện”.

Tờ Super Ball tin rằng tuyến giữa sẽ có vai trò quan trọng, giúp tuyển Việt Nam giải quyết đối thủ Malaysia: “Khi mỗi tiền đạo đều có vấn đề riêng, vai trò của tuyến giữa càng trở nên quan trọng. Hoàng Đức, với khả năng điều tiết lối chơi và tung ra những cú sút xa chất lượng, có thể trở thành nguồn tạo đột biến từ tuyến hai. Hoàng Hên cũng có thể mang đến nguồn năng lượng mới nếu được trao cơ hội. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào tiền vệ để ghi bàn chỉ là giải pháp tạm thời.

HLV Kim Sang Sik cần linh hoạt hơn trong cách vận hành chiến thuật trước Malaysia. Ông chỉ còn vài vòng đấu V-League và các trận đấu cúp để thử nghiệm nhân sự và điều chỉnh chiến thuật. Ông có thể phải linh hoạt chuyển đổi giữa sơ đồ một tiền đạo và hai tiền đạo, hoặc tăng cường tấn công biên nhằm giảm tải cho trung phong.

Quan trọng nhất, ông cần khôi phục sự tự tin cho Tiến Linh, giúp Xuân Son tìm lại bản năng săn bàn, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho vị trí trên hàng công.

Trong bối cảnh thể trạng của Tiến Linh còn bỏ ngỏ và phong độ của Xuân Son thiếu ổn định, câu hỏi đặt ra là ai sẽ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam?

Câu trả lời có thể không nằm ở một cá nhân cụ thể, mà ở sự vận hành trơn tru của cả hệ thống. Tuy nhiên, để hệ thống đó hoạt động hiệu quả, Việt Nam trước hết cần một tiền đạo khỏe mạnh, tự tin và đủ sắc bén”.