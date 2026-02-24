Báo Malaysia: “7 cầu thủ nhập tịch nín thở chờ phiên xử của CAS”

Tờ Bharian cho biết, căng thẳng đang gia tăng trước phiên điều trần phúc thẩm vụ án làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), dự kiến diễn ra vào thứ năm tuần này (26/2).

Chỉ còn chưa đầy ba ngày trước “thời khắc quyết định”, người hâm mộ bóng đá Malaysia đang đặt nhiều kỳ vọng vào một kết quả thuận lợi cho bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Cầu thủ Hector Hevel thi đấu ở trận gặp Việt Nam vào tháng 6/2024 (Ảnh: Getty).

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor John, nhận định các cầu thủ có cơ hội thắng kiện ở mức “50-50” trong quá trình kháng cáo. Ông cho rằng việc CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của bảy cầu thủ là tín hiệu tích cực, bởi các vụ việc như vậy thường rất phức tạp và khó xử lý.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ chắc chắn sẽ thắng. Cơ hội là 50-50, bởi khi lệnh tạm hoãn được ban hành, phía FIFA chưa đưa ra lập luận của mình, mà mới chỉ có lập luận từ phía các cầu thủ. Giờ đây, có thể FIFA đã chuẩn bị xong quan điểm và vào ngày 26/2, sẽ có đầy đủ lập luận từ cả hai phía để xem xét”, ông nói.

Nếu kháng cáo thành công, 7 cầu thủ sẽ được xóa án treo giò 12 tháng do FIFA áp đặt trước đó. Ngược lại, nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, án treo giò sẽ được khôi phục.

Số phận của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng được cho là sẽ được định đoạt sau khi quá trình xử lý tại CAS kết thúc. Nhiều ý kiến hy vọng cơ quan quản lý này sẽ tránh được án đình chỉ. Để giảm thiểu nguy cơ chịu thêm các biện pháp kỷ luật nặng nề, toàn bộ thành viên Ban Chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức vào ngày 28/1.

AFC được cho là sẽ đưa ra quyết định liên quan đến FAM và đội tuyển Malaysia sau khi có phán quyết từ CAS, trong đó trọng tâm là tình trạng các trận vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Trước đó, tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Chiến thắng của đội bóng này ở hai trận đấu nói trên đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, thậm chí có thể bị xử thua và trao chiến thắng cho đối thủ.

Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã hủy kết quả ba trận giao hữu của tuyển Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine, sau khi xác định FAM vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Theo phán quyết, Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả ba trận đấu nói trên.