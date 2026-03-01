Tuyển nữ Australia thắng Philippines ở trận mở màn giải châu Á 2026

Với ưu thế sân nhà, Australia chơi áp đảo so với đội bóng đến từ Đông Nam Á Philippines. Nhà ĐKVĐ SEA Games chọn lối chơi tương tự như lối chơi từng giúp họ đăng quang tại Đại hội thể thao Đông Nam Á hồi tháng 12 năm ngoái.

Đội tuyển nữ Australia ra quân thắng lợi tại giải vô địch châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Đó là lối đá thiên về phòng ngự, Philippines luôn tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Dù vậy, lối đá này sớm bị Australia hóa giải.

Phút 14, đội bóng nữ xứ sở chuột túi tìm được bàn mở tỷ số. Trong pha bóng này, Clare Wheeler tạt bóng từ cánh phải, Caitlin Foord đón bóng và đánh đầu nối cho Sam Kerr, trước khi Sam Kerr đánh đầu cận thành vào lưới, ghi bàn giúp Australia dẫn trước 1-0.

Điều đáng chú , Sam Kerr chỉ mới trở lại đội tuyển bóng đá nữ Australia cách đây không lâu, sau 18 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Cũng trong hiệp một, Australia còn một lần khác đưa bóng vào lưới Philippines. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng. Nguyên nhân là vì trước đó cầu thủ chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra với ưu thế của đội tuyển nữ Australia. Họ tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng được.

Dù vậy, cách biệt một bàn vẫn đủ để Australia bảo toàn chiến thắng đến cuối trận, đồng thời đội bóng nữ xứ sở chuột túi có 3 điểm đầu tiên. Australia tạm dẫn đầu bảng A.

Bảng đấu này còn có hai đội khác là Iran và Hàn Quốc. Hai đội này sẽ gặp nhau vào ngày mai (2/3).