Iraq và UAE nhiều cơ hội dự World Cup 2026 nếu Iran rút lui

Theo quy định hiện hành của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nếu một quốc gia đã giành vé dự World Cup gặp sự cố bất khả kháng dẫn đến việc không thể tham gia, quyền chỉ định đội thay thế hoàn toàn nằm trong tay cơ quan này. Nguyên tắc chung là ưu tiên đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại trong cùng khu vực chưa giành quyền đi tiếp.

Gianni Infantino trong buổi lễ bốc thăm chính thức World Cup 2026 tại Washington, Hoa Kỳ (Ảnh: Getty).

Tại khu vực châu Á, hai cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất là UAE và Iraq. Việc lựa chọn một trong hai đại diện này không chỉ giúp duy trì cấu trúc phân bổ suất tham dự theo châu lục mà còn hạn chế tối đa sự xáo trộn trong công tác tổ chức đã được lên kế hoạch từ trước

Phương án đầu tiên được FIFA cân nhắc là đội tuyển UAE. Việc đưa đội bóng này vào thay thế vị trí của đội tuyển Iran tại bảng G được xem là giải pháp mang tính ổn định cao, đảm bảo tính liên tục của hệ thống phân loại khu vực.

Tuy nhiên, Iraq cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Đội bóng này vốn đã giành quyền tham dự vòng play-off liên lục địa và vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026.

Theo kịch bản đang được thảo luận, nếu FIFA cần một giải pháp nhanh chóng, Iraq có thể được đôn lên vị trí chính thức của Iran tại bảng G. Khi đó, suất play-off liên lục địa mà Iraq để lại có thể được chuyển giao cho UAE.

Đội tuyển Iraq (xanh) là phương án ưu tiên của FIFA nhằm thay thế cho Iran (Ảnh: EPA).

Trong tình huống xấu nhất, khi thời gian không còn đủ để điều chỉnh danh sách và hậu cần, phương án bảng G chỉ còn 3 đội thi đấu vòng tròn có thể được tính đến. Tuy nhiên, đây là lựa chọn bất khả kháng và được xem là "thảm họa" về mặt tổ chức bởi nó sẽ làm sai lệch cấu trúc thi đấu của toàn bộ giải đấu.

Nếu sự thay đổi này diễn ra, đội tuyển thay thế sẽ trực tiếp đối đầu với những "ông lớn" tại bảng G là Bỉ, Ai Cập và New Zealand theo đúng lịch thi đấu đã công bố.

Dù đang ráo riết chuẩn bị các kịch bản thay thế, FIFA vẫn coi việc duy trì bảng đấu đủ 4 đội là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tính cạnh tranh và doanh thu từ bản quyền truyền hình.