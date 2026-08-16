Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 16/8 trên sân Kuala Lumpur (Malaysia), qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Trận đấu khởi đầu với thế trận nghiêng về phía đội chủ nhà Malaysia. Đội bóng áo vàng chủ động triển khai tấn công, đặc biệt khai thác hai biên, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Malaysia đến ở phút 35. Pavithran Gunalan thoát xuống cánh phải và căng ngang cho Paulo Josue dứt điểm một chạm, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã kịp thời cản phá. Daryl Sham sau đó sút bồi nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Cuối hiệp một, tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. Phút 45+5, nỗ lực của đội khách được đền đáp khi Tiến Anh băng xuống cánh phải, tạt bóng chuẩn xác để Xuân Son bật cao đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Xuân Son ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Trần Hưu).

Bước sang hiệp hai, Malaysia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam. Dù tiếp tục sử dụng các đường bóng từ hai biên, đội chủ nhà không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt.

Phút 61, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Lê Giang Patrik nhận thẻ đỏ sau va chạm với Mohamadou Sumareh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy bỏ quyết định truất quyền thi đấu đối với thủ môn Việt Nam.

Tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi chắc chắn và có bàn thắng thứ hai ở phút 86. Quang Hải chuyền bóng từ sát vòng cấm cho Đình Bắc, bóng sau đó chạm chân Faris Danish đổi hướng, đi chéo vào góc trái khung thành Malaysia, ấn định tỷ số 2-0.

Sai lầm của Faris Danish đã giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ hai (Ảnh: Trần Hưu).

Những phút cuối trận, Malaysia dồn lên tấn công hòng rút ngắn tỷ số nhưng không thành công. Lê Giang Patrik một lần nữa tỏa sáng với pha cứu thua xuất sắc ở phút 90+2, giúp tuyển Việt Nam bảo toàn chiến thắng quan trọng.