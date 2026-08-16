HLV Kim Sang Sik: "Trọng tài mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định"

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách đầy khó khăn, nhưng tôi rất vui vì toàn đội đã chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình.

Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều cổ động viên tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ. Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn trong việc triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu lượt về".

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận đấu (Ảnh: Trần Hưu).

Liên quan đến việc điều hành của trọng tài người Uzbekistan, Lutfullin Rustam, HLV Kim Sang Sik nêu quan điểm: "Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn bằng các quyết định và mất khá nhiều thời gian để kiểm tra công nghệ VAR".

Về màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Lê Giang Patrik trước Malaysia, chiến lược gia người Hàn Quốc phân tích: "Lê Giang Patrik có giải đấu đầu tiên chơi cho tuyển Việt Nam. Cậu ấy đã thi đấu rất nhiệt huyết, thể hiện tốt kể cả về mặt tinh thần và có thể lực tốt, thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cậu ấy làm đúng trách nhiệm của thủ môn, giao tiếp và dẫn dắt các cầu thủ phòng ngự rất tốt trong suốt cả trận đấu".

Trước câu hỏi về việc đội tuyển Việt Nam có thể sớm đặt vé sang Thái Lan đá chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik vẫn đầy thận trọng: "Đó không phải là sự thật, trận đấu này chúng tôi thắng 2-0, nhưng đây mới chỉ là một nửa vòng bán kết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải xem lại các điểm còn thiếu sót và chiến thuật, các cầu thủ cũng cần phục hồi thể lực để có thể thi đấu tốt hơn ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình".

HLV Kim Sang Sik thận trọng trước cuộc tái đấu Malaysia ở Mỹ Đình (Ảnh: Trần Hưu).

Làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia, đội tuyển Việt Nam thi đấu thận trọng và lùi đội hình khá sâu để phòng ngự. Malaysia chơi có phần ép sân hơn, nhưng họ thiếu chính xác trong dứt điểm khi hàng thủ đội tuyển Việt Nam không thực sự chắc chắn.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 45+5, Tiến Anh băng xuống bên cánh phải đón đường chuyền dài của đồng đội rồi tạt bóng loại bỏ hàng thủ Malaysia, tạo điều kiện để Xuân Son bật cao đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sang hiệp 2, Malaysia dồn toàn lực tấn công và đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thử thách. Phút 61, trọng tài Lutfullin Rustam nhận định Lê Giang Patrik đã phạm lỗi với Mohamadou Sumareh ở bên ngoài vòng cấm địa nên đã rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, công nghệ VAR vào cuộc, xác định thủ môn tuyển Việt Nam không phạm lỗi và xoá thẻ đỏ.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự lỳ lợm và bản lĩnh ở hiệp 2. Phút 86, Quang Hải chuyền bóng từ sát đầu vòng cấm cho Đình Bắc. Trong nỗ lực cắt đường chuyền, Faris Danish vô tình chạm bóng khiến bóng đổi hướng, đi chéo vào góc trái khung thành Malaysia, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Thắng lợi 2-0 ngay trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam có được lợi thế lớn trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 19/8. Cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.