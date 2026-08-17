Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

"Chúc mừng tuyển Việt Nam. Rất có thể Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 khi cả hai đội đều thắng cách biệt đối thủ hai bàn ở trận bán kết lượt đi", tài khoản Bounsou Vongthalath đến từ Thái Lan bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Malaysia 2-0 ở trận đấu diễn ra trên sân Kuala Lumpur (Malaysia) tối 16/8 (giờ Việt Nam).

Xuân Son ăn mừng bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

Ở trận đấu diễn ra trên sân nhà, tuyển Malaysia đã chơi đầy quyết tâm và gây không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam trong suốt hiệp 1. Tuy nhiên ở phút bù giờ 45+5, tiền đạo Xuân Son kịp thời tỏa sáng với pha đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm để mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà gia tăng sức ép đối với khung thành của thủ môn Patrick Lê Giang. Dù vậy đây là hiệp đấu mà tuyển Việt Nam gặp may mắn lớn, khi VAR giúp thủ thành Patrick Lê Giang thoát khỏi một tấm thẻ đỏ ở phút 61 cũng như cầu thủ Faris Danish của tuyển Malaysia đá phản lưới nhà ở phút 85 để giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn khi trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 19/8 tới đây. Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng thừa nhận cơ hội để tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết là rất lớn sau kết quả thuận lợi trên sân khách.

"Gửi đến các CĐV của Malaysia. Tối nay có thể là một đêm không may mắn đối với đội bóng của các bạn, nhưng hãy tiếp tục tin tưởng vào đội tuyển quốc gia của mình và tiếp tục ủng hộ họ cho đến phút cuối. Dù vậy, chúc mừng tuyển Việt Nam với chiến thắng này", tài khoản Nonthaphan Sadaengpoj đến từ Thái Lan bình luận.

HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ tuyển Việt Nam ăn mừng khi cầu thủ tuyển Malaysia đá phản lưới nhà (Ảnh: Trần Hưu).

"Chúc mừng tuyển Việt Nam. Các bạn đã có một chiến thắng xứng đáng dù các cầu thủ của chúng tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Bày tỏ sự tôn trọng từ Malaysia", tài khoản Muhammad Muammadfarriq đến từ Malaysia tuyên bố.

"Thực tế thì tuyển Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới đội hình trẻ của Malaysia (bàn còn lại là pha đá phản lưới nhà). Tuyển Malaysia hiện là một tập thể gồm toàn cầu thủ nội và chỉ có 3 cầu thủ nhập tịch.

Kết quả này dù sao vẫn tốt hơn so với tuyển Indonesia khi họ với đội hình cầu thủ nhập tịch Hà Lan nhưng đã để thua 0–3", tài khoản Mohamad Syafiq Shafehardin cũng đến từ Malaysia đưa ra so sánh.

"Đội tuyển Việt Nam thực sự là đội bóng số một ở Đông Nam Á. Bất kỳ đội bóng nào trong khu vực hiện tại đều rất khó để đánh bại họ", tài khoản Bayu Putra đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Tuyển Malaysia đã lãng phí rất nhiều cơ hội. Họ tấn công thường xuyên nhưng khâu dứt điểm cuối cùng vẫn chưa được tốt. Tuyển Việt Nam ở trận đấu này thực tế lối chơi không có gì đặc biệt. Họ chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Xuân Son và pha đá phản lưới nhà của tuyển Malaysia", tài khoản Lucky Luke đến từ Singapore cho biết.

"Malaysia cũng chơi một trận tốt, họ thực sự có cơ hội ghi bàn mở tỷ số trước. Sumareh rất nguy hiểm, không biết tại sao anh ấy bị thay ra. Tổng thể, tuyển Việt Nam chơi sắc nét hơn và xứng đáng giành chiến thắng, nhưng nếu Malaysia có thể tiếp tục chơi với cường độ cao như vậy, họ có thể giành chiến thắng ở trận bán kết lượt về. Vì vậy tuyển Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng", tài khoản Đạt Quang đến từ Việt Nam chốt lại.