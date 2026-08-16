HLV Malaysia: "Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trước tuyển Việt Nam quá mạnh"

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia chia sẻ: "Đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi có những phân tích về khả năng chuyển trạng thái nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam, cũng như khả năng ghi bàn của họ.

Malaysia đã tạo ra những cơ hội mà chúng tôi cần phải dứt điểm sắc bén hơn. Bởi vì ở những phút cuối, việc thiếu tập trung đôi khi xuất hiện trong cả hiệp một và hiệp hai, trong khi cầu thủ Malaysia thực sự phải kiểm soát trận đấu theo ý mình và tránh sai sót".

"Chúng tôi biết đối đầu đội tuyển Việt Nam luôn thực sự khó khăn và bạn biết đấy, họ đã trình diễn lối chơi tốt nhất. Tôi nghĩ đối với các cầu thủ Malaysia, họ đã nỗ lực hết mình, thể hiện sự tự tin nhưng tiếc là kết quả không được như ý muốn", HLV Tan Cheng Hoe ca ngợi sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục thất bại khi đối mặt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

HLV Tan Cheng Hoe phân tích kỹ hơn về trận đấu: "Chúng tôi thi đấu không tốt trong hiệp một. Sau khi Rodney Celvin gặp chấn thương, hàng phòng ngự thể hiện sự thiếu kinh nghiệm. Malaysia có tới 3 cầu thủ U23 thi đấu ở hàng thủ. Tôi phải biểu dương, chúc mừng và ủng hộ các cầu thủ.

Nhìn chung, 4 hậu vệ hôm nay đã chơi tốt, đồng thời, chúng tôi tạo ra hai cơ hội. Trong bóng đá, bạn cần phải ghi bàn từ một hoặc hai cơ hội đó, nếu không đối thủ sẽ trừng phạt. Thực tế thì họ trừng phạt chúng tôi từ cơ hội duy nhất trong hiệp một.

Đây là trải nghiệm tốt để các cầu thủ trẻ cảm nhận áp lực ở một trận bán kết. Nhiều cầu thủ chưa từng có cơ hội thi đấu ở trận đấu như thế này. Đây là bài kiểm tra tốt, màn cọ xát bổ ích cho họ. Tôi hy vọng họ sẽ nỗ lực gấp đôi trong tương lai để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia", HLV Tan Cheng Hoe đánh giá.

Về trận lượt về tại Mỹ Đình, Malaysia có thể tiếp tục tổn thất lực lượng, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Tôi chưa nhận được báo cáo chính thức từ đội ngũ y tế, nhưng tôi chắc chắn Rodney Celvin khó có thể ra sân ở trận lượt về tại Hà Nội.

Xuân Son trừng phạt sai lầm của hàng thủ Malaysia (Ảnh: Trần Hưu).

Chúng tôi còn 90 phút phía trước. Malaysia chưa thua cuộc chiến này, mới chỉ thua một trận đấu. Tất nhiên, toàn đội cần phân tích những điểm yếu và phục hồi tốt trong 3 ngày tới. Thi đấu tại Hà Nội không hề dễ dàng, đặc biệt khi đối thủ có sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả nhà".

Về tình huống phản lưới nhà của Faris Danish, HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng bênh vực: "Đây là trải nghiệm tuyệt vời cho cậu ấy khi thi đấu một trận bán kết trong bầu không khí khó khăn trước một đối thủ mạnh hơn. Tôi luôn khuyến khích cậu ấy rằng sai lầm là một phần của bóng đá, quan trọng là phải tiếp tục thể hiện khả năng của mình.

Cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp một, nhưng tôi đã động viên cậu ấy trong giờ nghỉ giải lao. Tôi luôn ủng hộ, tạo sự tự tin cho các cầu thủ để họ học cách chịu đựng áp lực từ đối thủ. Ở cấp độ đội tuyển, bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ bị trừng phạt".

"Tôi muốn các cầu thủ tận hưởng bầu không khí này, thi đấu hết mình, ghi một bàn thắng để lấy lại sự tự tin. Tuyển Việt Nam rất mạnh trong các tình huống cố định. Chúng tôi cần phải đến đó và vượt qua thử thách này. Malaysia cũng cần chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ, đặc biệt là khâu chuyền bóng cuối cùng, thời điểm chuyển trạng thái và khả năng quyết định ở phần sân đối phương.

Điều này không dễ dàng với các cầu thủ trẻ khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, những trận gặp đối thủ mạnh mang lại cho họ sự tự tin và kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai", thuyền trưởng tuyển Malaysia chốt lại.

Kinh nghiệm non nớt khiến Malaysia thất bại trước tuyển Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).

Làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia, đội tuyển Việt Nam thi đấu thận trọng và lùi đội hình khá sâu để phòng ngự. Malaysia chơi có phần ép sân hơn, nhưng họ thiếu chính xác trong dứt điểm khi hàng thủ đội tuyển Việt Nam không thực sự chắc chắn.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 45+5, Tiến Anh băng xuống bên cánh phải đón đường chuyền dài của đồng đội rồi tạt bóng loại bỏ hàng thủ Malaysia, tạo điều kiện để Xuân Son đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sang hiệp 2, Malaysia dồn toàn lực tấn công và đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thử thách. Phút 61, trọng tài Lutfullin Rustam nhận định Lê Giang Patrik đã phạm lỗi với Mohamadou Sumareh ở bên ngoài vòng cấm địa nên đã rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, công nghệ VAR vào cuộc, xác định thủ môn tuyển Việt Nam không phạm lỗi và xoá thẻ đỏ.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự lỳ lợm và bản lĩnh ở hiệp 2. Phút 86, Quang Hải chuyền bóng từ sát đầu vòng cấm cho Đình Bắc. Trong nỗ lực cắt đường chuyền, Faris Danish vô tình chạm bóng khiến bóng đổi hướng, đi chéo vào góc trái khung thành Malaysia, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Thắng lợi 2-0 ngay trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam có được lợi thế lớn trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 19/8. Cánh cửa vào chung kết đang rộng mở với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.