Các quyết định tranh cãi của trọng tài ở trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia

Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam hạ gục chủ nhà Malaysia

Ở trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước chủ nhà Malaysia. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik có cơ hội lớn lọt vào chung kết giải đấu.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, trọng tài Lutfullin Rustam đã có những quyết định khiến người hâm mộ hai đội bóng không hài lòng.

Tình huống Lê Giang Patrik lao ra cản phá Sumareh (Ảnh chụp màn hình).

Đầu tiên là tình huống ở phút 20, hậu vệ Xuân Mạnh nằm sân ôm mặt đau đớn. Nhiều cầu thủ Việt Nam lập tức vây quanh trọng tài Lutfullin Rustam cho rằng Xuân Mạnh bị đánh nguội. Vị trọng tài người Uzbekistan đứng lại khá lâu để trao đổi với tổ VAR và sau đó cho trận đấu tiếp tục.

Những khán giả theo dõi qua truyền hình không được xem lại tình huống va chạm của cầu thủ Malaysia với Xuân Mạnh. Điều này làm dấy lên tranh luận từ người hâm mộ về việc liệu hậu vệ của đội tuyển Việt Nam có bị chơi xấu hay không.

Theo tờ New Straits Times, phút 29, các cầu thủ Malaysia đòi phạt đền sau khi Pavithran ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Bùi Hoàng Việt Anh. Trọng tài Lutfullin Rustam không cho Malaysia hưởng phạt đền khi xác định trung vệ của Việt Nam đã chạm bóng trước trong tình huống tranh chấp với Pavithran.

Quyết định này khiến cho cổ động viên (CĐV) Malaysia không hài lòng. Trên khán đài, họ đã hô vang: “VAR, VAR”.

Tới phút 45+5, Xuân Son đã bay người đánh đầu vào lưới Malaysia sau pha tạt bóng của Tiến Anh. Dù tình huống diễn ra tương đối rõ ràng, trọng tài Lutfullin Rustam vẫn tạm dừng trận đấu để tham khảo ý kiến từ các trợ lý VAR. Sau hơn hai phút kiểm tra VAR, trọng tài người Uzbekistan công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Đỉnh điểm của tranh cãi là tình huống diễn ra ở phút 61. Cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh ngã ngay sát vòng cấm trong pha băng ra cản phá của thủ thành Lê Giang Patrik. Ban đầu, trọng tài Lutfullin Rustam rút thẻ đỏ với thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã hủy quyết định này. Nhờ đó, “Những chiến binh sao vàng” thoát khỏi cảnh thi đấu thiếu người.

Trọng tài Lutfullin Rustam đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi (Ảnh: Trần Hưu).

Những người hâm mộ Malaysia đã phản ứng dữ dội với trọng tài vì quyết định mang tính bước ngoặt. Sau trận đấu, báo giới Malaysia cũng nhắc khá nhiều về tình huống này. Thậm chí, tờ Bhrain còn nhấn mạnh rằng: “Trọng tài đã cứu đội tuyển Việt Nam khi hủy thẻ đỏ với Lê Giang Patrik”.

Nói về công tác trọng tài sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, nhưng họ thường làm gián đoạn bằng các quyết định và mất khá nhiều thời gian để kiểm tra công nghệ VAR”.

Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua quá 2 bàn là sẽ giành quyền vào chung kết.