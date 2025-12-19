Đội trưởng Văn Khang hé lộ điều ít biết về U22 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik

Khuất Văn Khang chia sẻ về U22 Việt Nam

U22 Việt Nam khởi đầu hành trình tại SEA Games 33 có vẻ khá khó khăn, khi chúng ta chỉ thắng sát nút đội bóng yếu là U22 Lào 2-1, trong trận mở màn bảng B nội dung bóng đá nam.

Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của đội trưởng Khuất Văn Khang (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, càng chơi các học trò của HLV Kim Sang Sik thi đấu càng hay, mà đỉnh cao là chiến thắng 3-2 đầy ngoạn mục trước U22 Thái Lan trong trận chung kết trên sân Rajamangala tối qua (18/12).

Sau trận chung kết và sau khi giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 33, Khuất Văn Khang nói: “Đây là thành tích của U22 Việt Nam, nhưng cũng là thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam. Trong suốt hành trình vừa qua, toàn đội luôn thi đấu rất nỗ lực và đây là thành quả xứng đáng”.

“Từng trận đấu, đội luôn có những kịch bản thi đấu và kịch bản chiến thắng khác nhau, nhưng điểm chung là cả đội cùng nhau vượt qua các đối thủ”, Khuất Văn Khang nói thêm về lý do mà U22 Việt Nam không trận nào thi đấu giống với trận nào.

HLV Kim Sang Sik có khả năng truyền lửa rất tốt (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn về HLV Kim Sang Sik, đội trưởng của U22 Việt Nam nói: “HLV Kim Sang Sik luôn động viên và quan trọng hơn nữa là ông ấy có khả năng truyền lửa rất tốt cho các cầu thủ trước khi mọi người vào sân”.

“Điều đó giúp cho các cầu thủ thi đấu tốt nhất trong khả năng có thể. Ngoài ra, tinh thần tập thể, sự quyết tâm giúp cho U22 Việt Nam càng chơi càng hay”, Khuất Văn Khang hé lộ tiếp.

Ngay sau SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Giải đấu này sẽ bắt đầu ngay tháng 1 năm sau và U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Jordan vào ngày 6/1.

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Về giải đấu châu lục, Khuất Văn Khang chia sẻ: “Mục tiêu trước mắt của tôi và các đồng đội sẽ là VCK giải U23 châu Á 2026. Ở giải đấu đấy, U22 Việt Nam sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, phải thi đấu tốt hơn vì các đối thủ là những đội có đẳng cấp châu lục”.

“Riêng về bản thân mình, đây là kỳ SEA Games cuối cùng nhưng rất trọn vẹn của tôi. Tôi muốn tặng tấm HCV này cho gia đình và người hâm mộ, những người luôn yêu mến đội tuyển U22 Việt Nam”, đội trưởng của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik bộc bạch.