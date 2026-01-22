Báo Đông Nam Á: "U23 Việt Nam cần lấy lại tinh thần khi gặp Hàn Quốc"

Trang CNN Indonesia chia sẻ: “Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh hai đội đang gặp nhiều khó khăn sau vòng bán kết. U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3 cách đây ít ngày, còn U23 Hàn Quốc thất bại với tỷ số 0-1 trước đội bóng nhiều duyên nợ U23 Nhật Bản”.

“Với đội tuyển U23 Việt Nam, họ thi đấu không mấy ấn tượng ở bán kết. Thất bại trước U23 Trung Quốc trong trận bán kết ấy chấm dứt mạch trận toàn thắng của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik.

Báo Indonesia dự đoán U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam cần sốc lại tinh thần trước khi bước vào trận tranh hạng ba, nhằm tránh nỗi buồn trắng tay trước khi rời giải”, CNN Indonesia viết thêm.

Theo trang báo của xứ sở vạn đảo, bóng đá Hàn Quốc dù sao cũng có trình độ nhỉnh hơn so với bóng đá Việt Nam. Chính vì thế, cầu thủ U23 Hàn Quốc có thể hồi phục tốt hơn cầu thủ U23 Việt Nam sau khi đôi bên cùng bị loại sau vòng bán kết.

CNN Indonesia bình luận: “U23 Hàn Quốc không muốn từ bỏ vị trí thứ ba tại giải đấu năm nay. Sau trận thua trước U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc thể hiện tinh thần cao độ trước trận đấu sắp diễn ra. Đội bóng xứ sở kim chi muốn thể hiện mình là đội bóng mạnh.

“Trận tranh hạng ba của giải U23 châu Á 2026 hứa hẹn quyết liệt. Về phía U23 Việt Nam, đội này đang cố gắng hồi phục. U23 Việt Nam muốn có một trận đấu tốt để chia tay giải đấu”, CNN Indonesia cho biết thêm.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thẳng thắn thừa nhận dù bất cứ kết quả nào đã xảy ra ở bán kết, hành trình của U23 Việt Nam trên đất Saudi Arabia những ngày qua vẫn là hành trình xuất sắc, đầy cảm xúc.

Truyền thông Đông Nam Á cho rằng, dù bất cứ kết quả nào xảy ra, U23 Việt Nam vẫn là niềm tự hào của bóng đá khu vực (Ảnh: AFC).

ASEAN Football bày tỏ quan điểm: “U23 Việt Nam vẫn là niềm tự hào Đông Nam Á. Cho dù nước mắt của các cầu thủ Việt Nam đã rơi, những giấc mơ chưa được hoàn thành, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu với niềm tin và tinh thần cao độ”.

“U23 Việt Nam đang viết tiếp hành trình kiên cường của mình. Họ không lùi bước trước áp lực. Thành tích vào bán kết của U23 Việt Nam ở giải năm nay, cũng như thành tích vào bán kết của U23 Indonesia ở kỳ giải năm 2024, chứng minh bóng đá Đông Nam Á đang phát triển.

Những gì mà hai đội bóng này làm được cho thấy bóng đá Đông Nam Á không còn chỉ đóng vai phụ tại các giải châu Á. U23 Việt Nam trong năm nay hay U23 Indonesia của năm 2024 đang quyết tâm đưa bóng đá khu vực đi xa hơn nữa”, ASEAN Football viết đầy tự hào.

Còn tờ Siam Sport của Thái Lan dẫn lời HLV Kim Sang Sik, thể hiện rằng U23 Việt Nam vẫn quyết tâm dù phải đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào: “Chúng tôi buồn vì không thể lọt vào trận chung kết, nhưng tôi luôn muốn nói lời cảm ơn đến các cầu thủ, họ luôn chiến đấu hết mình. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì họ luôn sát cánh bên chúng tôi”.

“Giờ đây, U23 Việt Nam sẽ tập trung cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Tôi khẳng định rằng các cầu thủ của tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, vẫn là lời HLV Kim Sang Sik trên tờ Siam Sport.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h tối 23/1, trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).