Đội nhà bị xử thua, giới bóng đá Malaysia đòi sa thải HLV Cklamovski

Trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra ngày 31/3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ hội quân ngày 23/3.

Điều đáng chú ý, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya không tập luyện trong nước, mà họ di chuyển sang Bangkok (Thái Lan) để đóng quân. Sau đó, từ Bangkok, đội tuyển Malaysia sẽ di chuyển đến Việt Nam.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia đứng trước sức ép đòi sa thải từ chính giới bóng đá trong nước (Ảnh: NST).

Việc đội bóng có biệt danh Harimau Malaya không tập luyện tại Malaysia, mà phải chuyển địa điểm đến Thái Lan, được cho là để tránh áp lực từ dư luận trong nước, sau khi đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua hai trận tại vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Malaysia đã chính thức bị loại khỏi vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá châu Á.

Thậm chí, HLV Peter Cklamovski (người Australia) của đội tuyển Malaysia còn đối diện với áp lực bị sa thải. Tờ Bola Sport của Indonesia hé lộ: “Bóng đá Malaysia đứng trước yêu cầu sa thải ban huấn luyện do HLV Peter Cklamovski đứng đầu. Ban huấn luyện này bị coi là vô dụng, sau khi vụ bê bối nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị phanh phui”.

“Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngay lập tức sa thải Peter Cklamovski và các cộng sự của vị HLV này”, tờ Bola Sport cho biết thêm.

Cũng theo tờ báo này, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim của Malaysia tiết lộ thông tin gây sốc, về mức thu nhập cực cao mà HLV Peter Cklamovski được hưởng, trong thời gian vị HLV người Australia dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Bola Sport hé lộ: “Theo ông Zakaria Rahim, Ban huấn luyện của đội tuyển Malaysia, đứng đầu là HLV Peter Cklamovski, được trả 15 triệu ringgit Malaysia (hơn 100 tỷ đồng). Hiện tại, mức thù lao quá cao này được đánh giá là lãng phí”.

Đội tuyển Malaysia chuẩn bị tái ngộ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

“Các lệnh trừng phạt của FIFA và AFC đã loại đội tuyển Malaysia khỏi VCK Asian Cup 2027. Cũng theo chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim, dự án dành cho đội tuyển Malaysia, bao gồm nguồn ngân sách cực lớn từ Chính phủ Malaysia, sẽ không được tiếp tục, sau vụ bê bối cầu thủ nhập tịch”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Trước đó, Chính phủ Malaysia từng phê duyệt ngân sách gần 200 tỷ đồng, cho việc phát triển đội tuyển Malaysia và phát triển các chương trình đào tạo trẻ, dành cho FAM. Tuy nhiên, sau vụ bê bối cầu thủ nhập tịch, cơ quan quản lý nhà nước Malaysia kết luận FAM sử dụng ngân sách sai mục đích. FAM bị thanh tra và kiểm toán.

Đặc biệt, Chính phủ Malaysia tuyên bố FAM không được dùng tiền ngân sách để theo đuổi vụ kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cách đây không lâu. Đồng thời, FAM không được dùng tiền ngân sách đóng tiền phạt ở FIFA (350.000 CHF, hơn 11,7 tỷ đồng) và AFC (50.000 USD, hơn 1,31 tỷ đồng).