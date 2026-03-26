Hoàng Hên tuyên bố đanh thép sau màn ra mắt tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Tối 26/3, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đáng chú ý, trong trận đấu này, tiền vệ nhập tịch Hoàng Hên đã được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong cả trận.

Hoàng Hên tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Cầu thủ sinh năm 1994 đã thi đấu ở mức chấp nhận được. Anh đã tạo ra một vài tình huống nguy hiểm và bị khung gỗ từ chối bàn thắng.

Chia sẻ sau trận đấu, Hoàng Hên cho biết: “Tôi rất vui khi tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên tôi khoác áo. Dù chưa thể ghi bàn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể ghi bàn ở trận sau.

Dĩ nhiên, tôi phải cố gắng thích nghi với lối chơi của HLV Kim Sang Sik. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tuyển Việt Nam giành chiến thắng”.

Nói về trận đấu với Malaysia, Hoàng Hên cho biết: “Tôi chưa có 100% phong độ. Hy vọng ở trận đấu với Malaysia, tôi có thể chơi tốt hơn và ghi bàn”.

Trong khi đó, Văn Hậu, người đã tái xuất đội tuyển Việt Nam sau 3 năm vắng bóng, chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy vinh dự khi trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc được vào sân là điều đáng mừng với tôi. Tôi sẽ nỗ lực để cải thiện và thi đấu tốt hơn nữa”.

Hoàng Hên quyết tâm ghi bàn vào lưới tuyển Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Đánh giá về chiến thắng của tuyển Việt Nam, Văn Hậu cho biết: “Trận đấu ngày hôm nay rất quan trọng. Toàn đội đã cố gắng giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA”.

Văn Hậu cũng khẳng định quyết tâm lớn hướng tới trận đấu với Malaysia: “Mục tiêu của toàn đội là cố gắng thi đấu tốt và đảm bảo thể lực để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình và hy vọng tạo ra trận đấu đẹp mắt để tặng người hâm mộ”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).