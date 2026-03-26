Phản ứng của cổ động viên châu Á khi tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

"Chúc mừng Việt Nam. Làm tốt lắm, một trận đấu có vẻ dễ dàng", tài khoản Alice Zaynab đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước tuyển Bangladesh, qua đó tạo đà tâm lý tốt trước lượt trận cuối với tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu hoàn toàn áp đảo trước Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân).

Chỉ sau 7 phút bóng lăn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã có bàn mở tỷ số khi Tuấn Hải dứt điểm ở cự ly gần sau tình huống đá phạt góc của tuyển Việt Nam, bóng chạm chân hậu vệ của Bangladesh rồi đi thẳng vào lưới.

Đến phút 18, hậu vệ Xuân Mạnh đã lên tham gia tấn công hiệu quả, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đánh đầu từ quả đá phạt của Quang Hải. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền vệ Hai Long đã ghi dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm tinh tế ở phút 38, nâng tỷ số lên 3-0.

Ở hiệp 2, HLV Kim Sang Sik thay đổi nhiều nhân sự nhưng thế trận tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía tuyển Việt Nam. Rất nhiều cơ hội đã được các cầu thủ tuyển Việt Nam tạo ra, đáng tiếc là đội chủ nhà đều bỏ lỡ khi có tới 2 lần đưa bóng đập trúng xà ngang và cột dọc. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Thắng Bangladesh 3-0, đặc biệt là màn ra mắt tương đối ấn tượng của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cho thấy thầy trò HLV Kim Sang Sik đã sẵn sàng cho lượt trận cuối với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 3 này.

Nhiều CĐV châu Á đã lên tiếng ca ngợi sức mạnh của tuyển Việt Nam, đặc biệt cảnh báo đội tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách sắp tới trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) rất khó khăn.

Phạm Tuấn Hải ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng các đồng đội (Ảnh: Mạnh Quân).

"Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam có lẽ đã thắng ít nhất 6-0. Việt Nam có thêm những cầu thủ nhập tịch rất chất lượng như Hoàng Hên, Xuân Son như hổ mọc thêm cánh vậy", tài khoản Lim Young Kwon đến từ Hàn Quốc bày tỏ.

"Bóng đá Đông Nam Á và Nam Á có sự chênh lệch đẳng cấp rất nhiều. Việt Nam đá như đi dạo vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước Bangladesh", tài khoản Myint Zayar đến từ Myanamar tuyên bố.

"Đừng quên rằng Việt Nam là đội bóng số 1 ở Đông Nam Á. Mọi thứ sẽ rất khó cho tuyển Malaysia trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027, nhất là khi họ vừa trải qua một bê bối nhập tịch đáng xấu hổ", tài khoản Timnas Garuda Mendunia đến từ Indonesia khẳng định.

"Malaysia có lý do để sợ khi đụng độ Việt Nam trên sân Thiên Trường. Họ vừa bị xử thua 0-3, bị loại khỏi Asian Cup 2028 và mất hết ý chí chiến đấu", tài khoản Uh Huh đến từ Philippines cho biết.

"Tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ có chất lượng, lại được dẫn dắt bởi HLV giỏi là KIm Sang Sik. Rất khó cho Malaysia ở trận đấu tới đây", tài khoản Anusorn Phungsuk đến từ Thái Lan nhận định.

"Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu bước vào thời kỳ hồi sinh, thậm chí còn mạnh hơn thời HLV Park Hang Seo", tài khoản Alexander Zein đến từ Singapore đồng quan điểm.

"Tuyển Việt Nam vẫn phải thận trọng, đừng quá tự mãn sau chiến thắng này vì khoảng cách giữa bóng đá Bangladesh với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là khá xa. Tập trung cao độ để đánh bại Malaysia, đó là trận chiến vì danh dự của cả hai bên", tài khoản Đức Trần đến từ Việt Nam chốt lại.