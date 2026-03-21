FAM bị chỉ trích nặng nề trước ngày Malaysia tái đấu tuyển Việt Nam

"Không cần thiết phải đưa đội tuyển sang tập huấn ở Bangkok (Thái Lan). Chúng ta đã quá rõ vị trí của mình sau khi bị AFC xử thua ở vòng loại Asian Cup, lẽ ra chúng ta nên ở lại trong nước và tận dụng những gì mình đang có", huyền thoại bóng đá Malaysia, Datuk Jamal Nasir lên tiếng chỉ trích FAM khi quyết định đưa đội tuyển Malaysia sang Thái Lan tập huấn để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3 tới đây

Tuyển Malaysia dự kiến sẽ sang Thái Lan tập huấn để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

Theo đó, dù bị AFC xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ và trận đấu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) giữa hai đội tuyển sắp tới chỉ mang tính "thủ tục", FAM vẫn mạnh tay chi tiền cho toàn bộ đội tuyển sang Thái Lan tập huấn từ ngày 24/3 đến 27/3.

Nhiều người cho rằng các quan chức của FAM đang kỳ vọng đội tuyển Malaysia sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối để lấy lại danh dự cũng như niềm tin của người hâm mộ sau án phạt nặng của AFC.

Tuy nhiên ông Datuk Jamal Nasir lại cho rằng động thái của FAM chỉ gây lãng phí ngân sách khi việc thắng hay thua trước tuyển Việt Nam không đem lại ý nghĩa gì nhiều.

"Bóng đá thuộc về công chúng. Nếu công chúng không xem, chúng ta sẽ không có tiền. Chúng ta phải khôi phục lại niềm tin của phụ huynh để trẻ em vẫn muốn chơi bóng đá.

"Hàng triệu ringgit (đồng tiền của Malaysia) đã được chi cho các chuyến đi nước ngoài và mức lương cao cho các quan chức, nhưng kết quả thực tế lại rất ít ỏi.

Thay vì chi nhiều tiền cho quan chức và những thứ lãng phí khác, chúng ta nên tập trung vào việc phát triển nhân tài địa phương", ông Datuk Jamal Nasir tuyên bố.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bóng đá Malaysia cũng cảm thấy phẫn nộ trước việc FAM "vung tiền qua cửa sổ" khi đưa toàn bộ đội tuyển sang Thái Lan tập huấn để chuẩn bị cho một trận đấu mà số phận của "bầy hổ Malaya" ở Asian Cup 2027 đã được biết trước.

Đội tuyển Malasyia đã hết cơ hội dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

"Sao phải chi tiền tập huấn ở nước ngoài cho một đội tuyển đã thua trận. Họ cảm thấy chưa đủ xấu hổ hay sao. FAM đã mất núi tiền cho vụ gian lận, hết bị FIFA phạt đến AFC phạt tiền, giờ vẫn vung tiền cho những kẻ vô tích sự tập huấn chuẩn bị cho một trận đấu không mang lại kết quả gì", tài khoản Rashid Rashid bày tỏ.

"Tập huấn ở Thái Lan rồi có chắc sẽ đánh bại được tuyển Việt Nam trên sân nhà của họ hay không. Nếu mà tiếp tục thua trận thì không biết giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ", tài khoản Tengku Hazbul bình luận.

"Tại sao không bay thẳng sang Việt Nam tập luyện có phải đỡ tốn kém hơn hay không, hay các quan chức của FAM lại lấy lý do để hợp pháp hoá cho chuyến du lịch ở Thái Lan", tài khoản Pablo Mantoya nhấn mạnh.

Đáng chú ý, HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia cũng thừa nhận sự thất vọng trước trận so tài với tuyển Việt Nam: “Tất cả số tiền chúng tôi có, chúng tôi đều phải chi để trả tiền phạt. FAM đã bị FIFA và AFC phạt rồi sau đó phải bắt đầu lại từ con số 0".