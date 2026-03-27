Báo Bangladesh bình luận khi đội nhà thua đậm tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra vào tối 26/3, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh. Ba bàn thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik được ghi ở hiệp 1 do công của Zayyan Ahmed (phản lưới nhà), Xuân Mạnh và Hai Long.

Tuyển Việt Nam thể hiện sự vượt trội so với Bangladesh (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến thắng này đã khẳng định vị thế của tuyển Việt Nam trước đối thủ yếu hơn nhiều. Báo giới Bangladesh cũng thừa nhận sức mạnh của “Những chiến binh sao vàng”.

Tờ Jago News 24 giật tít: “Tuyển Việt Nam đã cho Bangladesh hiểu được sự khác biệt lớn về sức mạnh”. Tác giả bình luận: “Đội chủ nhà Việt Nam đã khẳng định sức mạnh vượt trội so với Bangladesh. Họ đã ghi tới 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Thậm chí, tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng đậm hơn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 2. Họ đã có một vài tình huống đưa bóng trúng xà ngang và cột dọc khung thành của Bangladesh.

Đoàn quân của HLV Javier Cabrera không thể tạo ra khác biệt trước tuyển Việt Nam dù tung hàng loạt cầu thủ có gốc gác nước ngoài vào sân, trong đó nổi bật là tiền vệ sinh ra ở Anh Hamza Choudhury”.

Tờ Jago News 24 tiếp tục bình luận: “Dù sao thì kết quả này không khiến người hâm mộ Bangladesh bất ngờ. Đội bóng của HLV Javier Cabrera thua kém đối thủ 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong quá khứ, Bangladesh chưa từng thắng tuyển Việt Nam”.

Một tờ báo khác của Bangladesh là Prothomalo viết: “Bangladesh thua kém tuyển Việt Nam 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Sự chênh lệch đó cũng được thể hiện trên sân. Chỉ trong hiệp 1, tuyển Việt Nam đã dễ dàng ghi tới 3 bàn vào lưới Bangladesh.

Báo Bangladesh "tâm phục khẩu phục" trước sức mạnh của tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Thất bại này không nằm ngoài dự đoán vì sự chênh lệch trình độ của hai đội. Trong một năm qua, khi Hamza Choudhury bắt đầu khoác áo tuyển Bangladesh, đội bóng đã thi đấu với tinh thần rất tốt. Tuy nhiên, điều đó không được thể hiện trong trận gặp tuyển Việt Nam”.

Tờ T Sports cũng có chung quan điểm: “Kỳ vọng chiến thắng của Bangladesh trước tuyển Việt Nam trở nên quá xa vời. Người hâm mộ chờ đợi đoàn quân HLV Javier Cabrera thi đấu tốt như thế nào trước đối thủ mạnh nhưng mọi thứ đã sụp đổ ngay trong hiệp 1. Đội bóng đã bị tuyển Việt Nam chọc thủng lưới tới 3 bàn.

Trong những năm qua, Bangladesh vốn quen thi đấu với các đối thủ có trình độ bằng hoặc thấp hơn. Giờ đây, họ đã hiểu được sức mạnh khi đối đầu với đối thủ quá mạnh như tuyển Việt Nam”.

Tờ Dhaka Tribune thừa nhận tuyển Bangladesh bộc lộ quá nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự. Điều đó khiến cho người hâm mộ bóng đá nước này lo lắng khi đội nhà đối đầu với Singapore vào ngày 31/3.

Một tờ báo khác là Banglanews24 thừa nhận Bangladesh không có cửa thắng trước đội chủ nhà Việt Nam, ngay cả khi tung ra sân 5 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Sự áp đảo của tuyển Việt Nam phản ánh rõ sự chênh lệch trình độ của hai đội.

Vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).