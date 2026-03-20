Báo Malaysia: “Không ngờ chiến thắng tuyển Việt Nam lại mở ra ác mộng”

Tháng 6/2025, Malaysia đã khiến bóng đá Đông Nam Á chấn động khi giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước tuyển Việt Nam. Chiến thắng ấy mở ra thời kỳ mới cho bóng đá Malaysia, vốn chìm trong bóng tối nhiều năm nay. Tuy nhiên, đó lại là tấn bi kịch với “Bầy hổ”.

Báo Malaysia thừa nhận đội nhà phải trải qua ác mộng (Ảnh: VFF).

Tờ Bharian thừa nhận: “Không ai có thể ngờ rằng khoảnh khắc ngọt ngào với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 lại biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia) và toàn thể người hâm mộ bóng đá nước này.

Chiến thắng trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil, chấm dứt 11 năm không thắng trước tuyển Việt Nam, đã thắp lên niềm tin mạnh mẽ vào khả năng giành vé tham dự Asian Cup 2027 của tuyển Malaysia.

Không khí cuồng nhiệt tại “chảo lửa” Bukit Jalil khi đó vẫn còn in đậm trong ký ức, cùng niềm hân hoan của người hâm mộ trước màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Peter Cklamovski khi áp đảo đội tuyển Việt Nam".

Tờ báo này đánh giá cao trình độ của nhóm cầu thủ nhập tịch: "Sự xuất hiện của 7 “cầu thủ ngoại” gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã tạo ra tác động lớn.

Trong đó, 5 cái tên Garces, Holgado, Figueiredo, Irazabal và Hevel góp mặt trong đội hình chính, giúp Malaysia khiến tuyển Việt Nam, vốn được xem là một thế lực của Đông Nam Á, trở nên lép vế hoàn toàn”.

Bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ sụp đổ (Ảnh: FAM).

Tờ Bharian nói về sóng gió mà bóng đá nước nhà phải trải qua sau khởi đầu ngọt ngào. Họ viết thêm: “Chỉ ba tháng sau, “cơn bão” ập đến với bóng đá Malaysia khi Ủy ban Kỷ luật của FIFA ra quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng), đồng thời phạt mỗi cầu thủ nói trên 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và treo giò 12 tháng.

Án phạt được đưa ra sau khi FIFA xác định FAM cùng 7 cầu thủ này liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ, sau cuộc điều tra được tiến hành từ đơn khiếu nại gửi đến cơ quan bóng đá thế giới chỉ một ngày sau trận gặp tuyển Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, vào tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng hủy kết quả 3 trận giao hữu của Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 ở cả ba trận do sử dụng cầu thủ không hợp lệ".

Tờ Bharian thừa nhận bóng đá Malaysia đang trải qua cú sốc lớn: "Sau khi đơn kháng cáo của FAM và các cầu thủ bị bác bỏ bởi Ủy ban Kháng cáo FIFA và Tòa án trọng tài thể thao (CAS), cơn ác mộng của “Harimau Malaya” lên đến đỉnh điểm khi Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn bóng đá cũng đưa ra quyết định tương tự đối với các trận vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, AFC hủy kết quả hai trận đấu của Malaysia trước Nepal và tuyển Việt Nam, xác định FAM vi phạm Điều 56 của Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận.

Quyết định từ AFC đã giáng đòn mạnh vào tham vọng của Malaysia, chính thức dập tắt giấc mơ giành vé dự Asian Cup 2027. Dù án phạt này phần nào đã được dự báo trước, đặc biệt sau khi CAS bác đơn kháng cáo nhưng nó vẫn gây ra sự phẫn nộ và thất vọng sâu sắc trong giới mộ điệu bóng đá Malaysia".

"Giờ đây, điều duy nhất có thể làm là FAM phải rút ra bài học đắt giá từ bê bối này, trong khi ban lãnh đạo mới của bóng đá Malaysia cần sớm khắc phục những tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là về hình ảnh của nền bóng đá quốc gia”, tờ Bharian lo lắng về tương lai của bóng đá Malaysia .