Đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam nhận thưởng lớn

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia đêm qua (12/1), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã vào phòng sinh hoạt của toàn đội để chúc mừng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

VFF cũng thưởng lớn cho U23 Việt Nam. Dù mức thưởng này không được công bố với giới truyền thông, nhưng khả năng đấy là mức thưởng khá cao.

Trước đó, U23 Việt Nam đã được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng U23 Jordan 2-0 ngày 6/1. Đội được thưởng 600 triệu đồng cho chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ngày 9/1.

Về lý thuyết, U23 Saudi Arabia là đội bóng mạnh hơn so với các đối thủ Jordan và Kyrgyzstan, đồng thời ý nghĩa của chiến thắng trước U23 Saudi Arabia lớn hơn. Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia đưa U23 Việt Nam vào tứ kết.

U23 Việt Nam hiên ngang vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Chính vì thế, khả năng U23 Việt Nam sẽ được thưởng cho trận thắng trước U23 Saudi Arabia đêm qua cao hơn so với mức thưởng của hai trận gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Với phong độ cao hiện tại, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin trước vòng tứ kết. Đối thủ của chúng ta ở trận đấu thuộc vòng knock-out sẽ là một trong hai cái tên, gồm UAE hoặc Syria.

Trận tứ kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là sân mà U23 Việt Nam vừa chạm trán với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.