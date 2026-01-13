HLV KIm Sang Sik: "U23 Việt Nam sẽ viết tiếp kỳ tích ở giải U23 châu Á"

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Trong lời mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia ngày 12/1, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò. “Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn với đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình để giành được một chiến thắng mang tính kỳ tích.

Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, đồng thời cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

HLV Kim Sang Sik hạnh phúc sau chiến thắng trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận ngay từ trước khi sang Saudi Arabia, ông cũng không thể hình dung U23 Việt Nam có thể giành trọn vẹn 9 điểm sau ba lượt trận. “Các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, nỗ lực suốt 90 phút trong từng trận đấu.

Thực sự họ đã thi đấu quá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ biết đối thủ ở vòng tứ kết sau khi theo dõi các trận đấu tiếp theo. Dù gặp đội nào, nếu toàn đội tiếp tục giữ được sự đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất, tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đánh giá về chuyên môn, HLV Kim Sang Sik cho biết thể lực và chấn thương đã ảnh hưởng đáng kể tới cả hai đội trong trận đấu cuối vòng bảng: “So với hai trận trước, cả U23 Việt Nam và Saudi Arabia đều mệt mỏi hơn, có nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực, nên thế trận không quá cởi mở.

Tuy vậy, Ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2, và các cầu thủ đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra”, ông nói.

HLV Kim Sang Sik cũng đặc biệt gửi lời tri ân tới người hâm mộ. “Cũng như tại SEA Games và ở giải đấu lần này, với ba chiến thắng liên tiếp, tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ thi đấu hết khả năng. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả và sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích tại vòng tứ kết”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (người ghi bàn thắng duy nhất và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) cho rằng chiến thắng trước U23 Saudi Arabia là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.

Đình Bắc được bầu chọn là cầu thủ hay nhất ở trận thắng U23 Saudi Arabia (Ảnh: VFF).

“Thi đấu với đội chủ nhà, trận đấu nào cũng rất khó khăn. Toàn đội đã thi đấu đoàn kết, đồng lòng, và đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng của tất cả các cầu thủ khi tham dự giải đấu lần này”, Đình Bắc chia sẻ.

Nói về bàn thắng quyết định, Đình Bắc tiết lộ đó là kết quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban huấn luyện. “Trước khi vào sân trong hiệp hai, HLV Kim Sang Sik và các thầy trong Ban huấn luyện đã truyền đạt tinh thần phải chiến đấu hết mình, giữ cự ly đội hình hợp lý vì toàn đội đã trải qua hai trận với cường độ cao và gặp một số chấn thương.

Khi tấn công, chúng tôi được yêu cầu khai thác hai biên hoặc những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Bàn thắng của tôi đến từ đúng những phương án đã được chuẩn bị. Tôi xin cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội đã hỗ trợ để có được bàn thắng và 3 điểm quan trọng”, Đình Bắc nói.