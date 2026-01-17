Đình Bắc lên tiếng sau khi U23 Việt Nam vượt khó, hạ gục U23 UAE

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Trong trận tứ kết giải U23 châu Á vào tối 16/1, U23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước U23 UAE do công của Lê Phát và Đình Bắc. Thế nhưng, đội bóng Tây Á lại có những bàn gỡ hòa sau đó của Junior Ndiaye và Mansoor Saeed.

Đình Bắc thi đấu tốt trước U23 UAE (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Rất may, bản lĩnh của U23 Việt Nam đã được thể hiện đúng lúc. Phút 101, Minh Phúc đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, giúp “Những chiến binh sao vàng” giành vé vào bán kết.

Sau trận đấu, Đình Bắc tiết lộ về lời nhắn nhủ của mình giúp trấn an tâm lý của các đồng đội trong bối cảnh bị U23 UAE liên tiếp gỡ hòa.

Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội cho biết: “Khi đội nhà ghi bàn rồi bị gỡ hòa hai lần liên tiếp, tôi nhắn nhủ các đồng đội bình tĩnh lại, đừng để đánh mất thế trận. Toàn đội cần phải kiểm soát cảm xúc cũng như trái bóng, tạo được sức ép lên đối phương.

Và khi bàn thắng thứ ba xuất hiện, chúng tôi rất vui mừng và đồng lòng bảo vệ thành quả. U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và tôi rất hạnh phúc về điều này”.

U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Đình Bắc cũng gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã đồng hành cùng U23 Việt Nam. Anh khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để mang về vinh quang cho Tổ quốc, đền đáp sự tin tưởng của cổ động viên.

Tính tới thời điểm này, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 3 bàn thắng ở giải U23 châu Á, ngang bằng với thành tích của hai cầu thủ Nhật Bản là Ryunosuke Sato và Shusuke Furuya. Hai cầu thủ đứng đầu danh sách Vua phá lưới là Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) và Ali Azaizeh (U23 Jordan) đều không còn cơ hội cải thiện thành tích.

U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu nữa ở giải U23 châu Á. Đây là cơ hội tốt để Đình Bắc gia tăng thành tích của mình. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội là nhân tố vô cùng quan trọng của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm nay.