Tiết lộ bất ngờ về trọng tài liên tục mang tới “điềm lành” cho U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Ở trận tứ kết giải U23 châu Á vào tối 16/1, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U23 UAE trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Chiến thắng này giúp cho “Những chiến binh sao vàng” lần thứ hai góp mặt ở vòng bán kết giải U23 châu Á (sau năm 2018).

Mansoor Al-Menhali sút bóng tung lưới U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Payam Heydari đã từ chối bàn thắng vì cho rằng bóng chạm tay cầu thủ U23 UAE (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, trong trận đấu này, trọng tài người Iran Payam Heydari tiếp tục mang tới “điềm lành” cho U23 Việt Nam khi từ chối bàn thắng của U23 UAE. Tình huống diễn ra ở phút 14, cầu thủ Mansoor Al-Menhali đã thực hiện cú vô lê rất căng tung lưới U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Payam Heydari đã từ chối bàn thắng của U23 UAE. Việc thoát thua sớm giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể sốc lại tinh thần.

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy bản lĩnh. Mặc dù hai lần liên tiếp bị đối thủ gỡ hòa nhưng “Những chiến binh sao vàng” vẫn cho thấy sự điềm tĩnh trong hiệp phụ. Cuối cùng, Minh Phúc đã ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Trọng tài Payam Heydari từng điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan. Trong trận đấu đó, ông vua áo đen người Iran cũng thổi một quả phạt đền cho thầy trò HLV Kim Sang Sik ở phút 19. Đội trưởng Khuất Văn Khang đã thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Trọng tài Payam Heydari mang tới "điềm lành" khi bắt chính trong hai trận đấu của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Có chi tiết khá bất ngờ. Trọng tài Payam Heydari được mệnh danh là “vua thẻ” khi rút ra tới 70 thẻ vàng (trung bình 4,7 thẻ mỗi trận) và 3 thẻ đỏ trong mùa giải trước. Trong cả sự nghiệp, ông rút ra 850 thẻ vàng, 53 thẻ đỏ và thổi 61 quả phạt đền.

Thế nhưng, trong cả hai trận đấu của U23 Việt Nam, trọng tài người Iran lại rút ra tương đối ít thẻ phạt. Ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan, ông Payam Heydari chỉ rút ra 3 thẻ vàng.

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, ông cũng chỉ rút số lượng thẻ phạt tương tự. Trong 90 phút chính thức, chỉ có Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng. Sau đó, tới hiệp phụ, vị trọng tài này rút ra hai thẻ vàng với Yousif Al Marzouqi và Matar Zaal của U23 UAE.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã lên tiếng khen ngợi trọng tài Payam Heydari có chuyên môn tốt, đưa ra nhiều quyết định công tâm.

Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan (18h30 ngày 17/1).