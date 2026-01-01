HLV U23 UAE: "U23 Việt Nam quá mạnh, tôi tự hào về học trò"

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marcelo Broli của U23 UAE thừa nhận: "Chúng tôi muốn vào bán kết, nhưng bất thành. Tuy nhiên tôi vẫn tự hào về trận đấu này. U23 UAE đã cống hiến hết mình, chúng tôi về nước với tâm trạng thanh thản, vì biết toàn đội đã nỗ lực hết sức.

Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng tôi đã khiến U23 Việt Nam, đội bóng rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái, đã không có bất kỳ cơ hội nào từ cách chơi như vậy. Tuy nhiên, diễn biến cuối trận quá bất ngờ và khó kiểm soát".

HLV Marcelo Broli của U23 UAE (Ảnh: AFC).

"Đội tuyển U23 UAE có chung tầm nhìn và đang có đà phát triển. Chúng tôi biết cách vượt qua khó khăn. Việc đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin ở các giải đấu sắp tới.

Nói chung, bóng đá UAE phải luôn đánh giá cao các giải đấu trẻ quốc tế, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành và vươn lên. Họ cần tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm để đóng góp cho đội tuyển quốc gia".

Đối đầu U23 UAE được đánh giá cao hơn, tuy nhiên U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, chơi đôi công cùng đối thủ. Sự sắc sảo của U23 Việt Nam được thể hiện ở phút 39, Đình Bắc đi bóng khéo léo ở bên trái trong vòng cấm địa, anh căng ngang vừa tầm để Lê Phát đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, U23 UAE cũng đầy lợi hại trong các tình huống bóng bổng. Phút 42, Junior Ndiaye đánh đầu bồi sau khi bóng chạm xà ngang bật ra từ cú đánh đầu của Al Memari, Trung Kiên chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản được cú đánh đầu ở tầm gần của cầu thủ đối phương, gỡ hòa 1-1 cho U23 UAE.

U23 UAE thua U23 Việt Nam trong trận đấu căng thẳng suốt 120 phút (Ảnh: AFC).

Hiệp 2 chứng kiến sự chủ động của U23 Việt Nam và đến phút 63, Minh Phúc tạt bóng từ bên phải vào trung tâm vòng cấm địa, Đình Bắc đánh đầu trong thế quay lưng lại khung thành đối thủ, bóng đi vào góc trái cầu môn nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U23 UAE cũng cho thấy sự đáng gờm trong các tình huống không chiến, phút 68, Al Menhali bật cao đánh đầu ở khu vực đầu vòng cấm địa sau cú tạt bóng từ bên trái vào, bóng đi tầm cao văng vào góc phải khiến Trung Kiên không thể cản phá, gỡ hòa 2-2 cho U23 UAE.

Thế trận giằng co được duy trì đến hết 90 phút và khi bước vào hiệp phụ, U23 Việt Nam tiếp tục ép sân. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 101, Nhật Minh đảo bóng rồi dứt điểm trúng người hậu vệ U23 UAE và Minh Phúc lao vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 và đưa U23 Việt Nam tiến vào bán kết.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc (18h30 ngày 17/1) ở trận bán kết vào ngày 20/1. Cơ hội tái hiện kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á đang chờ đợi U23 Việt Nam.