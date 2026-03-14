Asiad 2026 có động thái bất ngờ, U23 Indonesia, Malaysia từ vui hóa buồn

Thông tin đính chính được AINAGOC gửi tới toàn bộ các thành viên của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) thông qua thư điện tử vào ngày 13/3. Theo nguồn tin của tờ CNN Indonesia, bản sao của bức thư này đã được gửi tới các bên liên quan và được xác nhận vào sáng 14/3.

U23 Indonesia không được tham dự Asiad 2026 như tin đồn trước đó (Ảnh: AFC).

Trong email có tiêu đề “Aichi-Nagoya 2026 NOC Services: Thể thức vòng loại môn bóng đá”, AINAGOC khẳng định quy định về số đội tham dự vẫn giữ nguyên như trước đây, tức chỉ có 16 đội giành quyền góp mặt ở giải U23 châu Á.

Cụ thể, ban tổ chức nhấn mạnh: “OCA bác bỏ các báo cáo cho rằng giải bóng đá tại Asiad 2026 ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản sẽ mở cửa cho toàn bộ 45 đội bóng thành viên của Ủy ban Olympic châu Á tham dự”.

Theo AINAGOC, thông báo này được đưa ra nhằm phản bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ tài khoản ASEAN Football, vốn cho rằng môn bóng đá tại Asiad 2026 sẽ cho phép toàn bộ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

Tài khoản này tuyên bố OCA đã xóa bỏ giới hạn số đội ở các nội dung bóng đá nam và nữ tại kỳ Asiad lần thứ 20, đồng thời cho rằng việc đăng ký sẽ mở cho tất cả các quốc gia.

U23 Việt Nam là một trong hai đội bóng ở Đông Nam Á góp mặt ở Asiad 2026 (Ảnh: Minh Quân).

Tuy nhiên, AINAGOC khẳng định điều này là không chính xác. “Đáp lại những báo cáo trên, OCA khẳng định số đội tham dự không thay đổi, với 16 đội góp mặt ở giải nam và 12 đội tranh tài ở giải nữ”, thông báo nêu rõ.

Theo quy định, 16 suất tham dự môn bóng đá nam tại Asiad 2026 sẽ được xác định dựa trên kết quả của U23 châu Á 2026. Chính sách này đã được thống nhất giữa Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và OCA từ năm 2024. Điều đó có nghĩa rằng, Đông Nam Á sẽ chỉ có hai đại diện tham dự là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

AINAGOC cho biết thỏa thuận này nằm trong biên bản ghi nhớ được hai tổ chức ký kết vào ngày 13/12/2024, áp dụng cho giai đoạn từ năm 2024 đến 2028.

Với quy định trên, hai đội U23 Indonesia và U23 Malaysia chắc chắn không thể tham dự Asian Games 2026, do không giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước đó, hai liên đoàn bóng đá các nước này đã phản đối dữ dội quy định của OCA.