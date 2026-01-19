Đình Bắc báo tin vui, U23 Việt Nam muốn thắng U23 Trung Quốc trong 90 phút

Chiều 18/1 theo giờ Saudi Arabia, U23 Việt Nam tiếp tục bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở buổi tập này, thông tin được nhiều người quan tâm nhất là tình trạng chấn thương của tiền đạo Đình Bắc. Trước đó, chân sút CLB Công an Hà Nội tiết lộ mình gặp chấn thương cơ háng nên không thể chuyền bóng bằng chân phải. Đình Bắc mong kịp hồi phục để có thể thi đấu với phong độ tốt nhất trong trận gặp U23 Hàn Quốc.

Theo quan sát, tiền đạo mang áo số 7 đi giày thi đấu và có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội, thay vì tập riêng với bác sĩ. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, chân sút người Nghệ An sẽ vào sân ở trận bán kết.

Đình Bắc sẵn sàng cho trận bán kết (Ảnh: AFC).

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn sử dụng Đình Bắc ở hiệp 2, sau khi dùng Lê Phát hay Ngọc Mỹ phá sức đối thủ trong hiệp 1. Sự nguy hiểm của Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho trận đấu, trước hàng thủ được dự đoán rất chặt chẽ bên phía U23 Trung Quốc.

Ngoài sự trở lại của Đình Bắc, các cầu thủ bị đau nhẹ là Lý Đức, Xuân Bắc, Thanh Nhàn cũng hoàn toàn khỏe mạnh, sẵn sàng cho trận đấu với U23 Trung Quốc.

Một thông tin rất đáng chú ý ở buổi tập chiều 18/1 là việc HLV Kim Sang Sik trực tiếp phân tích về đối thủ U23 Trung Quốc thông qua sa bàn. Là người trực tiếp trên sân để theo dõi U23 Trung Quốc đấu với U23 Uzbekistan ở tứ kết, chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng nếu U23 Việt Nam không có lối chơi hiệu quả, chuẩn bị nhiều phương án, sẽ rất khó trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ.

Tính đến thời điểm này, U23 Trung Quốc chưa phải nhận bàn thua nào sau 4 trận đấu tại giải. Khung thành của thủ môn Li Hao luôn được bảo vệ bởi rất đông các hậu vệ, tiền vệ và thậm chí là tiền đạo.

Trước U23 Việt Nam có hàng công sắc bén, U23 Trung Quốc nhiều khả năng tiếp tục chơi “đổ bê tông” nhằm đưa trận đấu tới loạt luân lưu.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik sẽ không để điều đó xảy ra. Nhà cầm quân sinh năm 1976 yêu cầu các học trò phải gây ra được áp lực lớn với hàng phòng ngự đối phương, thậm chí đánh phủ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. U23 Việt Nam rõ ràng không muốn phải giải quyết trận đấu bằng loạt luân lưu may rủi.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 tại Saudi Arabia.