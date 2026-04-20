HLV Cristiano Roland: “Tôi không ngờ U17 Indonesia chơi theo cách như vậy”

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Ở lượt trận cuối bảng A giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào tối 19/4, U17 Việt Nam đã hòa 0-0 trước U17 Indonesia. Kết quả này là đủ để giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền vào bán kết. Đối thủ của U17 Việt Nam ở trận đấu sắp tới là U17 Australia.

HLV Cristiano Roland thừa nhận U17 Australia là đối thủ mạnh (Ảnh: CNN Indonesia).

Đánh giá về trận đấu với U17 Indonesia, HLV Roland cho biết: “Trước hết, tôi xin chúc mừng các cầu thủ đã giành quyền vào bán kết. Đây là trận đấu khó khăn nhưng toàn đội đã thi đấu nỗ lực. Vậy nên, nếu muốn ăn mừng thì toàn đội cần làm điều đó ngay thời điểm này”.

Thực tế, U17 Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn trước chủ nhà U17 Indonesia. Đội bóng của HLV Roland đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Văn Dương, Nguyễn Lực, Minh Thủy hay Đại Nhân đều không thể tận dụng được. Trong suốt trận đấu, U17 Indonesia thi đấu thực dụng, với tư tưởng cầu hòa U17 Việt Nam, bất chấp việc bị loại.

HLV người Brazil thừa nhận không ngờ U17 Indonesia lại chọn cách chơi phòng ngự. Ông nói thêm: "Chúng tôi dự đoán rằng U17 Indonesia sẽ gây áp lực lớn cho U17 Việt Nam. Trước trận đấu, toàn đội đã bàn bạc nhiều về vấn đề này.

Do đó, tôi khá bất ngờ khi U17 Indonesia lại chơi theo cách như vậy. Thậm chí, tôi nghĩ rằng họ sẽ thay đổi chiến lược trong hiệp 2 nhưng đội bóng này vẫn tiếp tục chơi phòng ngự.

Cách chơi của U17 Indonesia khiến tôi bất ngờ. Tuy nhiên, trong bóng đá, mỗi HLV có ý tưởng và chiến lược riêng. Điều quan trọng là các cầu thủ U17 Việt Nam hiểu được tình hình và ứng phó với sự thay đổi chiến thuật của đối thủ".

U17 Việt Nam thi đấu tốt trong trận đấu với U17 Indonesia (Ảnh: VFF).

Ở vòng bán kết, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ mạnh là U17 Australia. Ở vòng bảng, đội bóng xứ chuột túi đã toàn thắng cả 3 trận gặp U17 Brunei, U17 Singapore và U17 Campuchia. Họ ghi tới 15 bàn và không thủng lưới bàn nào.

Nhận định về đối thủ ở vòng bán kết, HLV Roland cho biết: “Sau trận đấu này, toàn đội U17 Việt Nam sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng bán kết. Tôi biết rằng U17 Australia là đối thủ rất mạnh. Vậy nên, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sau đó tập trung tối đa cho trận đấu này”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/4. Trước đó, vào lúc 15h30 cùng ngày, U17 Malaysia sẽ gặp U17 Lào trong trận bán kết còn lại.