Khiến U17 Indonesia bị loại, U17 Việt Nam gặp U17 Australia ở bán kết

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Trước lượt trận cuối cùng bảng A giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Roland chỉ cần hòa U17 Indonesia là chắc suất đi tiếp.

U17 Việt Nam giành quyền đi tiếp sau trận hòa 0-0 trước U17 Indonesia (Ảnh: Bola).

Cuối cùng, đoàn quân HLV Roland đã hoàn thành mục tiêu. Sau 90 phút thi đấu, U17 Việt Nam đã giành kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã vào bán kết với ngôi đầu bảng A khi có 7 điểm. Đội bóng sẽ gặp U17 Australia ở vòng bán kết. Trong khi đó, U17 Indonesia bị loại khi xếp thứ ba bảng A khi có 4 điểm.

Thực tế, U17 Việt Nam đã chơi chủ động hơn U17 Indonesia rất nhiều trong trận đấu này. Đội bóng của HLV Roland đã gây sức ép sau tiếng còi khai cuộc, buộc đội chủ nhà co mình phòng ngự.

Trong hiệp 1, Văn Dương, Văn Thủy đều có cơ hội tốt để ghi bàn mở tỷ số nhưng không chiến thắng được thủ môn của U17 Indonesia.

Văn Dương (số 11) thi đấu nổi bật trong đội hình U17 Việt Nam (Ảnh: Bola).

Sang hiệp 2, tình hình tương tự. Thậm chí, U17 Việt Nam còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Các tình huống mười mươi lần lượt qua chân của Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân nhưng U17 Việt Nam vẫn thiếu đi sự sắc sảo trong tình huống dứt điểm cuối cùng.

Điều khá ngạc nhiên là U17 Indonesia không dồn lên ghi bàn, dù bị đẩy vào thế chân tường. Họ chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước U17 Việt Nam và bị loại.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia vào lúc 19h30 ngày 22/4.

Tối nay (19/4), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng A giải U17 Đông Nam Á gặp U17 Indonesia. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

U17 Việt Nam tràn đầy khí thế chiến thắng (Ảnh: VFF).

Ở hai trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia và thắng 10-0 trước U17 Timor Leste. Hiện tại, thầy trò HLV Roland đang đứng đầu bảng với 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với U17 Malaysia và U17 Indonesia.

U17 Việt Nam chắc chắn sẽ đứng đầu bảng trong trường hợp không thua trước U17 Indonesia. Còn trong trường hợp U17 Malaysia giành chiến thắng trước U17 Timor Leste, U17 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng nếu thua với cách biệt dưới 2 bàn trước U17 Indonesia.

Khi ấy, ba đội U17 Việt Nam, U17 Indonesia và U17 Malaysia đều có 6 điểm nhưng U17 Việt Nam đứng đầu bảng do hơn hiệu số đối đầu trong số ba đội.

Khả năng U17 Việt Nam xếp nhì bảng và giành vé đi tiếp khi trong trường hợp thua U17 Indonesia và U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste hoặc thua với cách biệt 3-7 bàn trước U17 Indonesia, còn U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

U17 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 8 bàn trở lên trước U17 Indonesia và đồng thời U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

U17 Indonesia gây thất vọng khi thua U17 Malaysia (Ảnh: AFF).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi biết rằng U17 Việt Nam đã có 6 điểm và chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là chính thức vào bán kết. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng U17 Indonesia là đội rất mạnh.

Muốn giành được điểm trước đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo, U17 Việt Nam phải thi đấu hết sức tập trung và nỗ lực. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có sự thoải mái về tinh thần và giữ được sự kỷ luật trong việc vận hành đội hình”.

HLV Indonesia mong người hâm mộ cầu nguyện cho đội nhà thắng U17 Việt Nam

"Tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi mong tất cả người dân Indonesia cầu nguyện cho chúng tôi sẽ trải qua một trận đấu dễ dàng, thuận lợi và chiến thắng", HLV Kurniawan Dwi Yulianto chia sẻ sau buổi tập của U17 Indonesia vào hôm qua (18/4) để chuẩn bị cho trận gặp U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (19/4, giờ Việt Nam).

Ông Kurniawan cho biết, sau thất bại 0-1 trước U17 Malaysia, tinh thần của các cầu thủ U17 Indonesia đã đi xuống rõ rệt khi đội bóng xứ vạn đảo đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu không giành được chiến thắng trước U17 Việt Nam.

"Trong hai ngày qua, đội ngũ huấn luyện của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là các em nhỏ vẫn còn dưới 17 tuổi. Vì vậy, về mặt tinh thần, khi thua Malaysia, các em đã cảm thấy rất chán nản trong đêm sau trận đấu.

Ban huấn luyện đã cố gắng khơi dậy lại tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Không chỉ ban huấn luyện mà cả các nhà tâm lý học và đội ngũ y tế cũng liên tục tương tác với các cầu thủ. Kết quả đánh giá trước buổi tập khá tích cực. Các cầu thủ nói rằng họ rất sẵn sàng cho trận đấu hôm nay", HLV Kurniawan cho biết.

U17 Indonesia rất muốn đánh bại U17 Việt Nam để giành vé đi tiếp (Ảnh: CNN Indonesia).

Tuy nhiên việc đối đầu với U17 Việt Nam - đội bóng đã giành hai chiến thắng, ghi 14 bàn, không để thủng lưới bàn nào - ông Kurniawan nhấn mạnh rằng bản lĩnh tinh thần sẽ là chìa khóa để mở ra chiến thắng. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ của mình không được phép cảm thấy tự ti.

"Chúng tôi biết U17 Việt Nam đã chơi khá tốt trong hai trận đấu đầu tiên. Nhưng một lần nữa, không có gì là không thể trong bóng đá. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung cải thiện tâm lý của các cầu thủ. Làm thế nào để họ tránh cảm giác thua cuộc trước trận đấu là điều rất quan trọng.

Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ phải duy trì sự tự tin thể hiện điểm mạnh của đội mà không được quá tự mãn. Ngoài ra các cầu thủ không được mắc dù chỉ là những lỗi cơ bản nhất, đặc biệt là trong phòng ngự khu vực. Vì vậy, chúng tôi hy vọng họ sẽ tập trung hơn trong suốt 90 phút", chiến lược gia người Indonesia chốt lại.

Hiện tại, U17 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại +14. Trong khi đó, U17 Indonesia có cùng 3 điểm với U17 Malaysia, nhưng U17 Indonesia xếp thứ 3 tại bảng A, do kém U17 Malaysia kết quả đối đầu.

Báo Indonesia tuyên bố đội nhà phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá

“Cơ hội vào bán kết giải U17 Đông Nam Á của U17 Indonesia rất mong manh. Nếu muốn giành quyền lọt vào bán kết, đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto phải đánh bại U17 Việt Nam bằng mọi giá”, tờ Bola nhấn mạnh về nhiệm vụ của U17 Indonesia.

Thất bại bẽ bàng trước U17 Malaysia khiến cho U17 Indonesia gặp vô vàn khó khăn. Tờ Bola khẳng định: “U17 Indonesia cần phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam và hy vọng U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste.

Trong trường hợp U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste, nhiệm vụ của U17 Indonesia khó khăn hơn khi phải thắng với cách biệt 3 bàn trước U17 Việt Nam”.

Tờ Bola dẫn lời chuyên gia Gusnul Yakin: “Vì niềm tự hào, U17 Indonesia nhất định phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam. Đó là nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta phải ra sân với quyết tâm cao chiến thắng U17 Việt Nam, chứ đừng nghĩ có giành vé vào bán kết hay không.

Vị trí của U17 Indonesia sẽ phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu khác. Một chiến thắng trước U17 Việt Nam sẽ kích thích tinh thần của toàn đội U17 Indonesia trước giải U17 châu Á vào tháng sau”.

Trong khi đó, tờ Super Ball cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của U17 Indonesia. Tờ báo này viết: “U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, còn U17 Indonesia và U17 Malaysia cùng có 3 điểm.

Mặc dù cơ hội đi tiếp của U17 Indonesia rất mong manh nhưng thực tế, đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu bảng A. Đội bóng cần phải thắng U17 Việt Nam với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Còn trong trường hợp của U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste, nhiệm vụ của U17 Indonesia đơn giản hơn. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ giành vé đi tiếp nếu đánh bại U17 Việt Nam với bất kỳ tỷ số nào. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Điều quan trọng là đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto phải thể hiện tinh thần mạnh mẽ khi đối đầu với đối thủ mạnh là U17 Việt Nam”.