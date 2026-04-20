Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam trực tiếp loại U17 Indonesia

"Đội U17 tệ nhất lịch sử bóng đá Indonesia. Họ chơi thiếu tự tin, chỉ biết lui về phòng ngự trong một trận đấu buộc phải giành chiến thắng. Chúc mừng Việt Nam, các bạn sáng giá để giành chức vô địch", tài khoản Sutan Romi đến từ Indonesia bình luận sau trận hoà không bàn thắng giữa U17 Indonesia và U17 Việt Nam ở lượt cuối bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối 19/4.

U17 Việt Nam giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A sau khi có trận hoà không bàn thắng với U17 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia),

Đây là trận đấu mà U17 Indonesia buộc phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam để giành vé đi tiếp vào vòng bán kết. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Kurniawan chịu nhiều sức ép tấn công của các cầu thủ U17 Việt Nam nên phải tập trung số đông cầu thủ ở hàng phòng ngự trong suốt trận đấu.

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã có rất nhiều cơ hội để làm tung lưới đối thủ nhưng bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi khâu dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu sự chuẩn xác cần thiết.

Tuy nhiên kết quả hoà 0-0 chung cuộc vẫn bảo đảm vị trí nhất bảng của U17 Việt Nam, trong khi U17 Indonesia chính thức bị loại khi xếp thứ 3 tại bảng đấu (trận đấu cùng giờ chứng kiến U17 Malaysia đánh bại U17 Timor Leste để giành vị trí nhì bảng và giành vé vào bán kết).

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận về trận đấu có phần dễ dàng của U17 Việt Nam khiến U17 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng.

"Tôi thừa nhận rằng các cầu thủ của Indonesia kém xa trình độ của U17 Việt Nam. Đây thậm chí có thể là đội hình tệ nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia. Tôi chỉ tò mò thôi, tại sao U17 Việt Nam không ghi được bàn thắng?", tài khoản Ling Ma đến từ Singapore bình luận.

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

"Cảm ơn Việt Nam rất nhiều. Dường như họ không muốn ghi bàn vào lưới Indonesia", tài khoản Timnas Garuda đến từ Indonesia bày tỏ.

"HLV của U17 Thái Lan tuyên bố từ chức sau khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Tôi nghĩ HLV của U17 Indonesia cũng nên học theo gương đó. Một trận đấu không có dấu ấn chiến thuật nào, chỉ biết co cụm phòng ngự mà thôi", tài khoản Budye Dye cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Chiến lược kỳ lạ của Indonesia, muốn thắng nhưng chỉ tập trung phòng ngự, không dám dâng cao đội hình tấn công. Chơi thế này thì sao ghi bàn được, kết quả Việt Nam chơi thoải mái vì không có áp lực từ đối thủ", tài khoản Wirat Khampanbud đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Dù sao thì Indonesia vẫn là đội duy nhất có thể cầm hoà được Việt Nam tại vòng bảng. Việt Nam đạt được mục tiêu giành vé vào bán kết mà không cần phải tốn quá nhiều sức", tài khoản Long Phạm đến từ Việt Nam chốt lại.