CĐV Indonesia phản ứng mạnh khi đội nhà “đổ bê tông” trước U17 Việt Nam

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Ở lượt trận cuối cùng bảng A giải U17 Đông Nam Á tối 19/4, U17 Việt Nam đã hòa 0-0 trước U17 Indonesia. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với U17 Australia ở vòng bán kết. Trong khi đó, đội chủ nhà U17 Indonesia đã dừng bước ngay từ vòng bảng.

U17 Indonesia chơi phòng ngự số đông và không tạo ra uy hiếp đáng kể về phía khung thành của U17 Việt Nam (Ảnh: Bola).

Điều đáng nói, dù rất cần chiến thắng trong trận đấu này nhưng U17 Indonesia lại chơi phòng ngự số đông trong suốt cả trận đấu. U17 Việt Nam áp đảo hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Indonesia tỏ ra không hài lòng với cách thể hiện của đội hình. Họ cho rằng đáng ra U17 Indonesia cần phải dồn lên mạnh mẽ tìm kiếm chiến thắng, thay vì sợ hãi thất bại mà co mình phòng ngự.

Tài khoản Kang Joko Joko nêu quan điểm: “Tôi không thể chấp nhận được lối chơi của U17 Indonesia. Tôi không hiểu sao họ lại bạc nhược như vậy. Trong suốt 90 phút, đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto chỉ biết phòng ngự và không tung ra cú dứt điểm trúng đích này”.

Tài khoản Jae Nudin tỏ ra bi quan: “Thật buồn cho thế hệ trẻ của bóng đá Indonesia. Họ lo sợ thất bại, tới mức không dám dồn lên thể hiện mình trong thế chân tường”.

Người hâm mộ có tên Rizal R. Palandeng viết: “Thật xấu hổ khi chứng kiến U17 Indonesia sợ hãi trước U17 Việt Nam. Họ không dám dồn lên ghi bàn. Thế hệ này khó lòng giúp bóng đá Indonesia tiến xa được”.

CĐV Indonesia không hài lòng trước thái độ thi đấu bạc nhược của đội nhà trước U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tài khoản Hany Rosyta Kumalasari tỏ ra gay gắt: “Thật khó hiểu với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Indonesia. Tôi mất hết niềm tin vào thế hệ mới của bóng đá nước nhà”.

Tài khoản Masyandi buông lời chế giễu: “May mắn thay, U17 Việt Nam vẫn còn nương tay”.

CĐV Larelor nhấn mạnh: “Lần đầu tiên tôi thấy một đội bóng Indonesia không dám tấn công dù rất cần chiến thắng để đi tiếp”.

Tài khoản Fandi Ma'rup đặt ra câu hỏi: “Đây có phải lứa U17 được tuyển chọn kỹ càng hay không? Vừa mới năm ngoái, U17 Indonesia vẫn còn thi đấu ở World Cup. Vậy mà giờ đây, đội bóng lại thi đấu bạc nhược như vậy”.

Người hâm mộ Ri Yad đưa ra giải pháp: “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần mời những HLV nước ngoài về phát triển bóng đá trẻ. Những HLV bản địa không đủ trình độ”.

CĐV khác có tên Dika Kurniawan khẳng định: “Nhìn đội U17 Indonesia thi đấu, tôi thấy tương lai của bóng đá nước nhà”.

Ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia vào lúc 19h30 ngày 22/4.