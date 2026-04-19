Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Indonesia ở đâu?

Tối nay (19/4), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng A giải U17 Đông Nam Á gặp U17 Indonesia. Trước trận đấu này, đoàn quân HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

U17 Việt Nam tràn đầy khí thế chiến thắng (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Ở hai trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia và thắng 10-0 trước U17 Timor Leste. Hiện tại, thầy trò HLV Roland đang đứng đầu bảng với 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với U17 Malaysia và U17 Indonesia.

U17 Việt Nam chắc chắn sẽ đứng đầu bảng trong trường hợp không thua trước U17 Indonesia. Còn trong trường hợp U17 Malaysia giành chiến thắng trước U17 Timor Leste, U17 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng nếu thua với cách biệt dưới 2 bàn trước U17 Indonesia.

Khi ấy, ba đội U17 Việt Nam, U17 Indonesia và U17 Timor Leste đều có 6 điểm nhưng U17 Việt Nam đứng đầu bảng do hơn hiệu số đối đầu trong số ba đội.

U17 Indonesia gây thất vọng khi thua U17 Malaysia (Ảnh: AFF).

Khả năng U17 Việt Nam xếp nhì bảng và giành vé đi tiếp khi trong trường hợp thua U17 Indonesia và U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste hoặc thua với cách biệt 3-7 bàn trước U17 Indonesia, còn U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

U17 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 8 bàn trở lên trước U17 Indonesia và đồng thời U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi biết rằng U17 Việt Nam đã có 6 điểm và chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là chính thức vào bán kết. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng U17 Indonesia là đội rất mạnh.

Muốn giành được điểm trước đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo, U17 Việt Nam phải thi đấu hết sức tập trung và nỗ lực. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có sự thoải mái về tinh thần và giữ được sự kỷ luật trong việc vận hành đội hình”.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Indonesia

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách, Đại Nhân

U17 Indonesia: Noah Leo Duvert, Yoga Pratama, Arbi Ananta, Himawan Putranto, Adi Putra, Faras Prawita, Keanu Senjaya, Ridho Ridho, Pers Awkila Tjoe, Rahman Kastor, Aryo Wicaksono