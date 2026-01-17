Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam thắng kịch tính U23 UAE

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

"Một trận đấu nhiều cảm xúc. Chúc mừng Việt Nam. Bóng đá Đông Nam Á tự hào với chiến thắng của các bạn, ghi tên vào bán kết rất ấn tượng", tài khoản Rizal Aditya đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở trận đấu diễn ra trên sân trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Saudi Arabia) tối 16/1 (giờ Việt Nam).

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới U23 UAE (Ảnh: AFC).

Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với U23 UAE với tâm thế tự tin. Bước ngoặt của hiệp 1 ở phút 34. Chỉ sau 5 phút vào sân, Đình Bắc đã có pha đi bóng tự tin trong vòng cấm trước khi kiến tạo cho Lê Phát dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội nhà.

Dù vậy U23 UAE nhanh chóng có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 42, sau khi Junior Ndiaye đánh đầu bồi sau khi bóng chạm xà ngang bật ra từ cú đánh đầu của Al Memari trước đó.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước và người lập công không ai khác chính là Đình Bắc. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, U23 UAE một lần nữa lại có bàn gỡ hoà khi Al Menhali bật cao đánh đầu rất căng ở khu vực đầu vòng cấm địa khiến thủ thành Trung Kiên dù bay người hết cỡ vẫn không kịp cản phá, gỡ hòa 2-2.

Phút 101 của hiệp phụ thứ nhất, sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Minh Phúc nhanh chóng dứt điểm đưa bóng đập trúng chân hậu vệ U23 UAE khiến bóng đổi hướng và thủ thành Tawhid không thể cản phá, ấn định chiến thắng 3-2. Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.

Đáng chú ý, rất nhiều CĐV châu Á đã ca ngợi chiến thắng lần đầu tiên trong lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 ÚAE, đặc biệt đang đứng trước cơ hội tái hiện kỳ tích giành vé vào chơi trận chung kết của U23 Việt Nam hồi năm 2018.

"U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt và giành chiến thắng một cách xứng đáng. Tạm biệt các đội Tây Á. Ngoài Nhật Bản và Việt Nam đã vào bán kết, 4 đội còn lại đều không phải Tây Á là Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan", tài khoản Congwei Luo đến từ Nhật Bản bình luận.

U23 UAE dù thi đấu kiên cường nhưng vẫn chịu thất bại trước U23 Việt Nam sau 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ (Ảnh: AFC).

"U23 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trước UAE và sáng cửa giành chức vô địch ở giải đấu này. Chúc mừng các bạn", tài khoản Zaid Majali đến từ Jordan ca ngợi.

"U23 Việt Nam là một đội bóng rất may mắn, khác với Jordan, đội bóng hoàn toàn không có may mắn. Nếu chúng tôi có được may mắn của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đã vô địch rồi", tài khoản Amir Al-Khalidi cũng đến từ Jordan bày tỏ sau khi chứng kiến đội nhà để thua U23 Nhật Bản trong loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết.

"HLV Kim Sang Sik thật sự giỏi không kém thời HLV Park Hang Seo. Ông ấy dẫn một đội toàn cầu thủ nội và chỉ thi đấu ở giải trong nước nhưng chơi rất chững chạc, tự tin trước các cầu thủ cao to của UAE", tài khoản Jie Sung Park đến từ Hàn Quốc bày tỏ.

"Tôi biết nhiều người ở Đông Nam Á không muốn thấy Việt Nam chiến thắng. Nhưng không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã chơi rất hay. Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Tiếp tục chiến đấu cho đến chung kết nhé!", tài khoản Rice đến từ Singapore nhận xét.

"Tôi tự hào được làm việc tại Việt Nam và chứng kiến đội tuyển của các bạn giành chiến thắng", tài khoản Park Hyo Sung đến từ Hàn Quốc nói thêm.

Tài khoản Dasuke Honda đến từ Nhật Bản bình luận: "Chúc mừng U23 Việt Nam, các bạn đã thi đấu đầy kiên cường và hy vọng hai đội bóng của chúng ta sẽ gặp nhau ở chung kết".

Tại Hàn Quốc, cổ động viên Park Hoon Lee chia sẻ: "Trận chung kết năm nay chờ đợi màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, đó sẽ là trận đấu đặc biệt của HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên trước mắt, chúng ta phải vượt qua U23 Australia tối nay".

Tài khoảng Ganiev đến từ Uzbekistan: "U23 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm của U23 Uzbekistan ở bán kết, họ thay đổi nhiều so với năm 2018. Các HLV người Hàn Quốc đang thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam".

"Tôi không phải là người Việt Nam, nhưng tôi xem trận đấu này và cảm thấy sợ hãi cũng như phấn khích vô cùng. Chúc mừng Việt Nam", tài khoản Norn Pheanith đến từ Thái Lan lên tiếng.

"Chúc mừng Việt Nam. Chiến thắng thật sự tuyệt vời!", tài khoản Ekthanath Thongpan cũng đến từ Thái Lan đồng quan điểm.

"UAE rất bản lĩnh khi kéo được ứng viên vô địch Việt Nam thi đấu hiệp phụ! Nhưng rất tiếc đó là những gì đội bạn làm được trước sức mạnh của "Rồng vàng"", tài khoản Hoàng Ngô đến từ Việt Nam chốt lại.