U23 Việt Nam gây ấn tượng về thể lực và bản lĩnh trước U23 UAE

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tối 16/1 đã cho thấy một hình ảnh rất khác của “Những chiến binh sao vàng” so với hình ảnh quen thuộc trong quá khứ.

Đình Bắc sẵn sàngđua tốc độ với cầu thủ của U23 UAE (Ảnh: AFC).

Nếu trước đây, mỗi lần bước ra sân chơi châu lục, các cấp độ đội tuyển thường bị đặt dấu hỏi lớn về sức bền, thì ở trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có màn thể hiện đầy thuyết phục.

Suốt 120 phút tại sân vận động Al Faisal (Saudi Arabia), các cầu thủ U23 Việt Nam đã trình diễn một lối đá với cường độ cao đến kinh ngạc. Họ di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt và hiếm khi cho thấy dấu hiệu xuống sức.

Sự khác biệt bắt đầu lộ rõ khi trận đấu bước sang hiệp phụ, thời điểm vốn được coi là xuống sức nhất của các đội bóng Đông Nam Á.

Trong khi các cầu thủ U23 UAE dần chậm nhịp, những pha bọc lót trở nên thiếu chính xác và đội hình bị kéo giãn, thì U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự tỉnh táo phi thường.

“Đoàn quân áo đỏ” vẫn giữ đội hình chặt chẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Khoảnh khắc bước ngoặt đến ở phút 101, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Minh Phúc xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm quyết đoán xé toang lưới U23 UAE, nâng tỷ số lên 3-2.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là cách triển khai lối chơi đầy tự tin của U23 Việt Nam. Ở quãng giữa hiệp hai, thời điểm tỷ số đang là 2-2, thay vì lùi sâu phòng ngự bảo toàn tỷ số để chờ sút luân lưu như trước đây, U23 Việt Nam lại chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn thắng kết liễu.

U23 Việt Nam vượt trội về thể lực ở 2 hiệp phụ (Ảnh: AFC).

Thời điểm này, dễ dàng nhận thấy các cầu thủ áo đỏ kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục dồn ép và tạo áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Việc đại diện Tây Á hùng mạnh như U23 UAE buộc phải co cụm trước vùng cấm địa đã cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Chiến thắng trước U23 UAE là minh chứng rõ nét cho những thay đổi về tư duy và vị thế của bóng đá Việt Nam. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng chiến thuật bài bản, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về ngôi vô địch tại giải châu Á năm nay.