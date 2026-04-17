Xác định đội đầu tiên giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á

Lượt trận cuối cùng bảng C giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào chiều 17/4. Trước lượt đấu này, U17 Australia đang dẫn đầu với 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U17 Campuchia. Do đó, đội bóng xứ chuột túi chỉ cần hòa U17 Campuchia trong trận đối đầu quyết định để giành vé đi tiếp.

U17 Australia giành vé đi tiếp sau chiến thắng trước U17 Campuchia (Ảnh: Asean Football).

Tuy nhiên, thầy trò HLV Carl Veart đã làm tốt hơn thế. Sau 90 phút, U17 Australia đã đánh bại U17 Campuchia với tỷ số 2-0. Với kết quả này, U17 Australia đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Đội bóng xứ chuột túi đã cho thấy sự thống trị ở bảng A khi có 9 điểm sau ba trận toàn thắng. Họ ghi tới 15 bàn thắng và không thủng lưới.

Với thất bại này, U17 Campuchia đã bị loại. Ở trận đấu còn lại, U17 Singapore đã giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước U17 Brunei. Đội bóng ở đảo quốc sư tử đã vượt qua U17 Campuchia để xếp thứ hai bảng A. Cả hai đội cùng có 4 điểm nhưng U17 Singapore xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.

U17 Singapore đại thắng U17 Brunei (Ảnh: Asean Football).

U17 Singapore sẽ phải chờ đợi vào kết quả của các trận đấu còn lại để biết được số phận của mình. Tuy nhiên, cơ hội của đội bóng này không thực sự cao. Bởi lẽ, hai đội xếp sau ở bảng xếp hạng các đội nhì bảng là Myanmar (4 điểm) và Malaysia (3 điểm) đều có cơ hội vượt lên. Cơ hội giành chiến thắng của hai đội bóng này ở lượt trận cuối đều rất cao khi họ chỉ gặp các đội bóng yếu như Philippines và Timor Leste ở lượt trận cuối trận.

Vào ngày mai (18/4), loạt trận thứ hai bảng B sẽ diễn ra. U17 Thái Lan (3 điểm) sẽ đối đầu với U17 Lào (4 điểm), còn U17 Myanmar (4 điểm) sẽ gặp U17 Philippines (0 điểm). Trong khi đó, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Indonesia vào lúc 19h30 ngày 19/4.

Bảng xếp hạng bảng C giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: Wiki).