U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc (22h hôm nay): Vượt qua nỗi buồn

*Trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h ngày 23/1, trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba trong bối cảnh khuyết hai trung vệ trụ cột là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (bị treo giò). Đây là tổn thất cực lớn của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam chuẩn bị có thêm trận đấu khó khăn nữa tại giải năm nay (Ảnh: AFC).

Khoảng cách giữa các vị trí trong đội hình chính thức và dự bị ở hàng hậu vệ rất lớn. Hai trung vệ còn lại của U23 Việt Nam tại giải năm nay (không tính Nguyễn Nhật Minh) là Nguyễn Đức Anh và Lê Văn Hà thiếu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, thể hình của Đức Anh (1m75) là một bất lợi khác cho cầu thủ này, trong việc chống bóng bổng trước hàng phòng ngự U23 Hàn Quốc rất to, khỏe.

Ở trận đấu với U23 Trung Quốc hôm 20/1, Đức Anh được tung vào sân từ sau phút 30, thay Hiểu Minh bị chấn thương. Tuy nhiên, sau đó cầu thủ này nhanh chóng bị rút ra khỏi sân trong hiệp hai, vì không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự.

Trong bối cảnh các trung vệ khác đều khá nhỏ con, nhiệm vụ chống bóng bổng sẽ dồn lên vai Lê Văn Hà (1m84). Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng rằng Lê Văn Hà sẽ chơi hiệu quả trong trận tranh hạng ba.

U23 Việt Nam phải chú ý đến các pha bóng bổng (Ảnh: AFC).

Trong bối cảnh hàng thủ khá mong manh, nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự sẽ được chia sẻ cho các tiền vệ trung tâm. Nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng cùng lúc 3 tiền vệ trung tâm gồm Thái Sơn, Xuân Bắc và Công Phương, nhằm tăng khả năng tranh chấp và phòng ngự từ xa.

Trong số này, Công Phương (1m78) với thể hình khá, sẽ hỗ trợ các trung vệ trong những tình huống chống bóng bổng.

Một khả năng khác, Đình Bắc có thể được tung ra sân ngay từ đầu, khác với 3 trận liên tiếp gần nhất gặp U23 Kyrgyzstan, Saudi Arabia và UAE. Sự xuất hiện của Đình Bắc có thể giúp U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn ở tuyến trên, từ đó giảm áp lực cho tuyến dưới.

Nếu các tiền đạo của U23 Việt Nam giữ bóng tốt hơn, đối thủ sẽ không dám đẩy đội hình lên quá cao, gây áp lực liên tục lên phần sân của chúng ta.

Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn trước đại diện của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ hồi phục tốt về mặt tinh thần, sẽ có chiến thuật hợp lý để kiềm chân U23 Hàn Quốc càng lâu càng tốt, chờ cơ hội đến từ sự sơ hở của đối phương ở khoảng thời gian cuối mỗi hiệp đấu.

Dự đoán: Hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, U23 Việt Nam thắng trong hiệp phụ.