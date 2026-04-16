Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Việt Nam thắng đậm 10-0

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Timor Leste 10-0

"U17 Việt Nam ở một đẳng cấp rất khác. Các cầu thủ trẻ thế hệ mới thực sự chơi rất ấn tượng", tài khoản Kiwi đến từ Myanmar bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến chiến thắng đậm của U17 Việt Nam trước U17 Timor Leste diễn ra vào chiều 16/4, để tạo lợi thế lớn trước khi bước vào lượt cuối với đội chủ nhà U17 Indonesia tại bảng A.

Đây là trận đấu mà U17 Việt Nam gần như chỉ đá nửa phần sân của U17 Timor Leste khi thiết lập thế trận một chiều. Chỉ trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã dẫn cách biệt 4 bàn với các pha lập công của Nguyễn Lực (phút thứ 5 và 31), Đại Nhân (phút 20) và Ngọc Sơn (phút 24).

Thế trận ở hiệp 2 càng dễ dàng hơn với U17 Việt Nam khi các cầu thủ Timor Leste xuống sức và không còn giữ vững tâm lý thi đấu, giúp "Rồng vàng" khép lại chiến thắng chung cuộc 10-0. Đáng chú ý, có tới 6 cầu thủ U17 Việt Nam ghi bàn ở trận đấu này, trong đó có hai cầu thủ lập được hat-trick là Nguyễn Lực và Văn Dương.

Các cầu thủ U17 Việt Nam đã tạo cơn mưa bàn thắng trước Timor Leste (Ảnh: CNN Indonesia).

Chiến thắng 10-0 không chỉ phản ánh sự vượt trội về chuyên môn của U17 Việt Nam mà còn mang ý nghĩa quan trọng về mặt chỉ số phụ. Với hiệu số bàn thắng bại được cải thiện đáng kể, thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A với U17 Indonesia ở lượt trận cuối.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã ca ngợi sức mạnh của đội tuyển U17 Việt Nam sau hai trận đấu toàn thắng và cho rằng "Rồng vàng" là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

"Kết quả phản ánh đẳng cấp khác biệt. Tôi nghĩ thời gian tới Timor Leste có thể học hỏi từ điều này và đừng buồn. Ngay cả Indonesia cũng phải thận trọng nếu muốn cạnh tranh danh hiệu với Việt Nam", tài khoản Alexander Irawan đến từ Indonesia bình luận sau chiến thắng đậm đà của U17 Việt Nam.

"Ghi bàn như vậy có nhiều quá không? Các bạn biến một trận đấu thành một buổi tập miễn phí trên đất nước chúng tôi đấy à", tài khoản Hallo Virgo cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Đây không phải là đá bóng, đây là một buổi tập dứt điểm. Các cầu thủ Timor Leste đừng buồn, phải học hỏi nhiều hơn nữa", tài khoản Bamx Herman đến từ Singapore bày tỏ.

"Bóng đá Việt Nam hiện rất giỏi trong việc phát triển tài năng trẻ để xây dựng nền đá bóng, rất trân trọng", tài khoản Worachet Sayankena đến từ Thái Lan khen ngợi.

"Thắng cách biệt tới 10-0. Một minh chứng cho chất lượng đào tạo các cầu thủ trẻ. Họ cầm bóng tự tin, phối hợp rất nhuần nhuyễn. Việt Nam thực sự sẽ khiến Indonesia phải lo ngại ở lượt trận cuối", tài khoản Mountana Satria đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Chúc mừng các em. Tương lai bóng đá Việt Nam sẽ còn rực rỡ hơn nhờ các em", tài khoản Khánh Hà đến từ Việt Nam chốt lại.