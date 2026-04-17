Campuchia bất ngờ vượt qua bóng đá Việt Nam ở bảng xếp hạng châu Á

Mùa giải 2025-2026 chứng kiến thành công của các CLB Campuchia ở cúp châu Á. CLB Phnom Penh Crown đã lọt vào tứ kết cúp C3 châu Á (AFC Challenge League). Thậm chí, CLB Svay Rieng xuất sắc lọt vào chung kết.

Svay Rieng lọt vào chung kết cúp C3 châu Á (Ảnh: AFC).

Theo tính toán của Footy Rankings, các CLB của Campuchia đã tích lũy thêm được 8,725 điểm. Con số này giúp giải vô địch xứ chùa tháp xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng châu Á, cao hơn 1 bậc so với giải V-League (xếp hạng 15 - 8,667 điểm).

Các CLB Việt Nam thi đấu không thực sự thành công khi thi đấu ở cúp C2 châu Á mùa giải này. CLB Nam Định đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội cũng bị loại ở vòng 1/8 sau thất bại 1-6 sau hai lượt trận trước Tampines Rovers.

Điều đáng nói, bóng đá Campuchia còn vượt qua hàng loạt nền bóng đá tên tuổi khác của châu Á như Trung Quốc, Uzbekistan, Bahrain, Oman.

Trong những năm qua, những ông chủ giàu có đã bắt đầu đầu tư vào bóng đá Campuchia để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước này. Trong đó, hai CLB Phnom Penh Crown và Svay Rieng được quan tâm mạnh mẽ nhất.

Nhờ đó, họ đã đặt dấu ấn nhất định ở đấu trường châu Á. Ở mùa giải trước, Svay Rieng đã lọt vào trận chung kết cúp C3 châu Á nhưng thất bại trước Arkadag ở hiệp phụ.

Giải Campuchia xếp trên giải V-League trên bảng xếp hạng châu Á (Ảnh: AFC).

Trên bảng xếp hạng cấp CLB ở châu Á giai đoạn 2017-2026, bóng đá Campuchia đã vươn lên vị trí thứ 10 khu vực Đông Á với tổng điểm tích lũy 26,475 điểm. Đáng chú ý, hai CLB Phnom Penh Crown và Svay Rieng cũng là nòng cốt đóng góp các cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Campuchia.

Trong hệ thống các giải đấu cấp CLB châu Á, cúp C3 ở vị thế thấp hơn so với Cúp C1 (AFC Champions League Elite) và C2 (AFC Champions League Two). Hệ số điểm dành cho giải đấu này vì thế cũng chỉ bằng 1/3 so với Cúp C1 và bằng 1/2 so với Cúp C2. Tuy nhiên, thành công của hai CLB Phnom Penh Crown và Svay Rieng ở cúp C3 cũng giúp bóng đá Campuchia có bước tiến đáng kể.

Nhờ việc được xếp cao trên bảng xếp hạng CLB ở châu Á, các CLB Campuchia sẽ có một suất vào thẳng cúp C2 châu Á và một suất tham dự vòng play-off cúp C2 châu Á mùa tới. Họ đang có suất phân bổ bằng với các nền bóng đá phát triển hơn như Việt Nam, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).