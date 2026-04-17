Báo Indonesia, Malaysia bình luận khi U17 Việt Nam đại thắng 10-0

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Timor Leste 10-0

Ở lượt trận thứ hai giải U17 Đông Nam Á diễn ra vào chiều 16/4, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 10-0 trước U17 Timor Leste. Với kết quả này, thầy trò HLV Cristiano Roland đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với U17 Indonesia và U17 Malaysia.

U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Chỉ cần hòa trước U17 Indonesia ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Roland sẽ lọt vào vòng bán kết.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Timor Leste (Ảnh: TLFF).

Bình luận về chiến thắng của U17 Việt Nam, tờ Super Ball (Indonesia) viết: “Sau chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia ở lượt trận mở màn, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 10-0 trước U17 Timor Leste.

Trước đối thủ quá yếu và chỉ biết chịu trận, U17 Việt Nam đã liên tiếp ghi những bàn thắng khá dễ dàng vào lưới U17 Timor Leste.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng A với 6 điểm và có hiệu số bàn thắng bại là +14. Thành tích tốt của U17 Việt Nam càng gây sức ép lên U17 Indonesia trong cuộc đua giành vé đi tiếp”.

Trong khi đó, tờ Super Ball thừa nhận U17 Indonesia gặp khó khăn trong cuộc đua giành vé vào bán kết sau thất bại 0-1 trước U17 Malaysia vào tối qua (16/4). Trận thua này đẩy U17 Indonesia xuống vị trí thứ 3 khi cùng với 3 điểm như U17 Malaysia nhưng kém hiệu số đối đầu. Vì vậy, đội bóng xứ vạn đảo cần phải thắng U17 Việt Nam với cách biệt 3 bàn ở lượt trận cuối cùng mới giành vé đi tiếp.

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “U17 Indonesia phải đối đầu với U17 Việt Nam trong trận đấu sinh tử”. Tờ báo này thừa nhận U17 Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U17 Đông Nam Á sau hai chiến thắng đậm trước U17 Timor Leste (thắng 10-0) và U17 Malaysia (4-0).

U17 Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Nói về đội nhà, tờ CNN Indonesia bày tỏ: “Hành trình tiến vào bán kết của U17 Indonesia trở nên khó khăn hơn rất nhiều sau trận thua 0-1 trước U17 Malaysia. Nhiệm vụ của đội bóng xứ vạn đảo là buộc phải thắng U17 Việt Nam ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp”.

Tờ Makan Bola (Malaysia) bình luận: “Cánh cửa đi tiếp của U17 Malaysia bỗng nhen nhóm trở lại sau chiến thắng 1-0 trước U17 Indonesia. Tuy nhiên, khả năng giành ngôi đầu bảng của “Bầy hổ” khá nhỏ. Có lẽ, U17 Malaysia cần phải thắng đậm U17 Timor Leste để cạnh tranh suất nhì bảng xuất sắc nhất”.

Ở lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà U17 Indonesia vào lúc 19h30 ngày 19/4.